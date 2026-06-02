HLV Lê Quốc Vượng bị phạt 10 triệu đồng vì bỏ họp báo

Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phạt HLV Lê Quốc Vượng của đội Phú Thọ 10 triệu đồng vì bỏ họp báo sau trận đấu với chủ nhà Trẻ PVF-CAND thuộc vòng 21 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 hôm 30-5.

HLV Lê Quốc Vượng bị phạt tiền vì không dự họp báo sau trận đấu

Sự việc xảy ra ở phút 90+7 khi trọng tài Ngô Đức Trung cho Trẻ PVF-CAND được hưởng phạt đền. HLV Lê Quốc Vượng cùng các thành viên Phú Thọ phản ứng quyết liệt nhưng không thể thay đổi quyết định của ông Trung. Trên chấm 11 m, Vũ Mạnh Duy thực hiện thành công để gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

Cán bộ truyền thông Nguyễn Mạnh Hà đã thông báo mời HLV của hai đội tham dự buổi họp báo sau trận. Tuy nhiên, HLV Lê Quốc Vượng, do quá bức xúc khi Phú Thọ đánh rơi chiến thắng vào phút cuối, đã không vào phòng họp báo. Một thành viên trong ban huấn luyện của đội khách đã thay ông tham dự buổi họp báo. Dẫu vậy, HLV Lê Quốc Vượng vẫn không tránh khỏi Quyết định số 541 của Ban Kỷ luật VFF, được công bố vào chiều 2-6.

HLV Lê Quốc Vượng là cá nhân duy nhất phải nhận quyết định kỷ luật ở loạt trận đấu chuyên nghiệp cuối tuần qua. Trong ngày, Ban Kỷ luật VFF đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 21 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 và vòng 25 V-League 2025-2026.

Cụ thể, đội V-League Đà Nẵng bị phạt 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận đấu với đội chủ nhà Hà Tĩnh hôm 31-5. Án phạt tương tự cũng được áp dụng đối với CLB hạng Nhất Thanh niên TPHCM trong cuộc tiếp đón CLB TPHCM hôm 30-5.

Giải hạng Nhất quốc gia và V-League mùa giải 2025-2026 sẽ lần lượt hạ màn vào các ngày 6 và 7-6 tới.

HỮU THÀNH