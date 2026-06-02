Sân Quy Nhơn đăng cai vòng chung kết hạng Nhì quốc gia 2026

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chọn sân Quy Nhơn làm địa điểm đăng cai vòng chung kết Giải hạng Nhì quốc gia 2026 để xác định 3 CLB giành quyền tham dự hệ thống các giải chuyên nghiệp mùa giải 2026-2027.

Vòng chung kết Giải hạng Nhì quốc gia 2026 được tổ chức từ ngày 13 đến 16-6 trên sân Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai). Trong đó, ngày 13-6 sẽ diễn ra hai cặp bán kết với đội giành chiến thắng sẽ chính thức đoạt vé dự Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Trong khi đó, hai đội thất bại sẽ thi đấu thêm trận play-off vào ngày 16-6 để tranh suất cuối cùng lên chơi chuyên nghiệp ở mùa giải mới.

Sân Quy Nhơn là sân nhà của Quy Nhơn United, đội đang tham dự Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. Thầy trò HLV Trịnh Duy Quang đã kết thúc các trận đấu trên sân nhà hôm 30-5 nên sân Quy Nhơn sẽ trống lịch và duy trì được mặt cỏ chất lượng đến khi đăng cai vòng chung kết Giải hạng Nhì quốc gia 2026. Địa điểm này cũng nằm gần trung tâm địa lý của Việt Nam nên bảo đảm tính công bằng cho 4 CLB tham dự vòng chung kết.

Huế là ứng viên nặng ký cho suất thăng hạng Nhất mùa tới. ẢNH: TÂM HÀ

Bốn đội giành quyền tham dự vòng chung kết được xác định thông qua thành tích tại vòng loại của hai bảng A và B.

Sau vòng 12, tại bảng A chỉ còn Trẻ Hà Nội (21 điểm), Huế (19 điểm) và Hà Tĩnh (16 điểm) đủ điều kiện cạnh tranh 2 tấm vé đi tiếp. Trong đó, Huế và Hà Tĩnh đang thi đấu ít hơn Trẻ Hà Nội 1 trận. Tại bảng B, cuộc đua khốc liệt hơn khi Gia Định (21 điểm), Lâm Đồng (19 điểm), Quảng Ngãi (18 điểm) và Tây Ninh (14 điểm) sẽ tranh chấp 2 suất vượt qua vòng loại.

Vòng loại Giải hạng Nhì quốc gia 2026 sẽ đồng loạt khép lại vào ngày 7-6. Theo thể thức chia nhánh tại vòng chung kết, đội đứng đầu bảng A gặp nhì bảng B ở bán kết 1. Cặp bán kết còn lại giữa đội nhất bảng B gặp nhì bảng A.

HỮU THÀNH

