Công Hậu tỏa sáng đem 3 điểm đầu tiên về cho U19 Việt Nam

Đội tuyển U19 Việt Nam đã ra sân đá trận mở màn tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 gặp Timor Leste vào chiều 1-6, đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng A và giành chiến thắng 3-0. Cả 3 bàn đều do công của tiền đạo Công Hậu.

Thực lực trội hơn nên không bất ngờ khi U19 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận để hướng đến mục tiêu giành chiến thắng cách biệt. Ngay ở phút thứ 2 các cầu thủ Việt Nam đã có bàn mở tỷ số. Từ pha xử lý khéo léo bên cánh phải, Đức Vũ thực hiện đường chuyền thuận lợi để Công Hậu băng xuống dứt điểm chính xác vào lưới trống tung lưới đội Timor Leste.

Dẫn bàn sớm nhưng diễn biến sau đó là thế trận khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam khi Timor Leste tập trung phòng ngự chắc chắn tránh bị thua thêm bàn. Thậm chí khi mãi dâng cao, U19 Việt Nam còn suýt bị gỡ hòa vào phút thứ 5 nhưng may là cú sút sau cùng của cầu thủ đối phương đưa bóng cắt ngang khung thành.

Dù tạo ra thế trận lấn lướt trong phần lớn thời gian hiệp một, các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi chưa thể tận dụng tốt những cơ hội có được và bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, U19 Timor Leste chủ động lùi sâu đội hình và tổ chức phòng ngự chặt chẽ, gây ra không ít khó khăn cho các đợt tấn công của U19 Việt Nam.

Trước hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của đối phương, U19 Việt Nam phải chờ tới những phút cuối trận mới tìm được bàn thắng thứ hai. Phút 83, từ đường tạt bóng chuẩn xác của Quốc Khánh bên cánh phải, Công Hậu thực hiện pha ngả người vô lê đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0.

Đến phút bù giờ (90+1), Công Hậu hoàn tất cú hat-trick với bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho U19 Việt Nam cú sút hiểm hóc. Ở lượt trận thứ hai vào ngày 4-6, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ đối đầu với U19 Myanmar, đối thủ được đánh giá sân sức.

QUỐC CƯỜNG