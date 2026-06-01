Pi Four đăng quang 6v6 FS Champions U23

Giải bóng đá phong trào 6v6 FS Champions U23 - Cô Vang Cúp 2026 - đã chính thức khép lại vào hôm qua, Chủ nhật 1-6-2026, sau 4 ngày tranh tài rất hấp dẫn tại Sân PM Sport. Ngôi vô địch thuộc về với GMC Pi Four, đội bóng đã xuất sắc đánh bại ACH Trí Nẫu FC ở trận chung kết đầy hấp dẫn!

GMC Pi Four nâng cao cúp vô địch

Ngày Chủ nhật “siêu kinh điển” được BTC đặt tên rất kêu theo Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) là SUPER SUNDAY thực sự là ngày hội bế mạc khó quên, với các trận đấu thuộc vòng knock-out từ tứ kết, vòng bán kết và cả trận chung kết trải dài từ sáng đến chiều tối, thu hút không ít CĐV và người hâm mộ đến theo dõi tại sân hay xem qua live-stream.

Sau những kết quả rất xứng đáng và hợp lý, GMC Pi Four và ACH Trí Nẫu FC trở thành 2 đội bóng xứng đáng nhất góp mặt ở trong trận tranh tài kịch tính cuối cùng. ACH Trí Nẫu FC vốn được đánh giá cao hơn một chút - sau khi CTG FC bị loại sớm, nhưng GMC Pi Four lại cho thấy họ là một tập thể bền bỉ và đoàn kết hơn.

Với những bàn thắng của Đại Học, Công Minh và cú đúp của “Vua phá lưới” Hoài An, GMC PI4 FC đã bước lên bục cao nhất bằng màn trình diễn hiệu quả và hợp lý. Phía ACH Trí Nẫu FC đã cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ ghi được 2 bàn thắng và phải đành chấp nhận kết quả thua 2-4, giành vị trí Á quân chung cuộc của 6v6 FS Champions U23.

Giải đấu khép lại với sự đánh giá rất cao về sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức cũng như chất lượng chuyên môn các đội và sự hấp dẫn của thể thức 6V6. Một trong các khách mời đặc biệt của BTC ở trong đêm chung kết, Cựu danh thủ tuyển Việt Nam và hiện đang là HLV - ông Trần Minh Chiến tỏ ra rất hào hứng khi được xem thể thức mới lạ.

Chính HLV Minh Chiến là người trao chiếc cúp vô địch danh giá cho GMC PI4 trong buổi Lễ bế mạc giải đấu đầy màu sắc, giúp cho 6v6 FS Champions U23 - Cô Vang Cúp 2026 thêm nâng cao giá trị trong mắt những người yêu mến bóng đá phong trào. Không phải giải đấu phủi nào cũng mời được gương mặt gạo cội của bóng đá Việt Nam đến tham gia.

Như vậy, giải đấu đã kết thúc với các danh hiệu cá nhân và tập thể như sau, phản ánh đúng và đầy đủ nỗ lực suốt 4 ngày tranh tài của các cầu thủ và đội bóng:

Đội vô địch: GMC PI4 FC

Đội Á quân: Diệt Mối Thành Công FC

Đội hạng 3: XDMC Singa Land FC

Cầu thủ xuất sắc nhất: Hữu Hào - GMC PI4 FC

Vua phá lưới: Cao Hoài An - GMC PI4 FC

HLV xuất sắc nhất: Trần Tấn Đông - GMC PI4 FC

Thủ môn xuất sắc nhất: Văn Hùng - ACH Trí Nẫu FC

ĐỖ HOÀNG