10 đội bóng sẽ tham gia 6v6 FS Champions U23

Giải bóng đá phong trào sân 6 dành cho lứa tuổi U23: “6v6 FS Champions U23 - Cô Vang Cup 2026” diễn ra từ 23-5 đến 31-5 tại Sân bóng đá PM Sport (104 Tân Sơn, Phường Tân Sơn, TP.HCM) sẽ có 10 đội bóng tham gia tranh tài.

Lô gô các đội tham dự

10 đội bóng đăng ký tham dự ở giải đấu tìm kiếm tài năng trẻ cho bóng đá phong trào 6v6 tại Khu vực TPHCM bao gồm: Pi Four FC, Xây dựng Hoàng Vũ FC, Liên Thành FC, Xây dựng Minh Cảnh FC, Diệt mối Thành Công FC, Friendly FC, ACH Trí nẫu FC, 49K1 FC, Bu FC và CTG FC (chính là Ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch của giải đấu năm nay)...

Ban đầu, giải đấu dự kiến có 12 đội tham gia, bao gồm cả 2 đội đến từ các Trường Đại học, nhưng vào giờ cuối, 2 đội bóng sinh viên đã quyết định rút lui vì trùng lịch thi đấu. Theo BTC, Việc giảm số lượng lực sẽ khiến những cuộc đối đầu trở nên gay gắt, khốc liệt và chất lượng chuyên môn được đưa lên cao nhất ngay từ những vòng đấu đầu tiên.

“6v6 FS Champions U23 - Cô Vang Cup 2026” đã thu hút được rất nhiều cầu thủ trẻ tên tuổi góp mặt. Nổi bật nhất trong số này chính là cầu chuyên futsal Hồ Hoàng Hưng (Hưng futsal), người vừa giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ở Giải 6v6 - Khu vực miền Nam của TPG mới đây. Hưng futsal là “ngôi sao mới nổi” góp phần tạo thêm sức hút.

BTC giới thiệu riêng về “ngôi sao này” như sau trên ở Fan Page FS Network: “Cơn lốc đường biên Hưng futsal là sự kết hợp giữa kỹ thuật futsal điêu luyện - tốc độ đi bóng cực đại, thi đấu lỳ lợm và rất gắn kết với các đồng đội. Những pha leo biên thần tốc của cầu thủ trẻ này chắc chắn sẽ tạo ra sự xuyên phá đáng sợ trên hàng công của CTG FC”.

“Với những kinh nghiệm đã trải qua trong thời gian gần đây, dù tuổi đời vẫn còn rất trẻ, Hưng futsal được xem như đầu tàu và trụ cột không thể thay thế trong đội hình của CTG FC. Với mảnh ghép mang DNA chiến thắng này, thì tham vọng vương vương của CTG FC tại U23 Cô Vang Cup 2026 đang sôi sục hơn bao giờ hết. Đối thủ hãy thận trọng”.

Ngoài “các ngôi sao” tham gia thi đấu, BTC của “6v6 FS Champions U23 - Cô Vang Cup 2026” cũng đã giới thiệu “Vua phủi miền Nam” Capdevila - Nguyễn Văn Cáp là Đại sứ thương hiệu, góp phần khiến cho sự kiện bóng đá phong trào này thêm hấp dẫn trong mắt các CĐV đang bắt đầu đổ xô vào theo dõi môn bóng đá 6 người vừa mới xuất hiện này...

Ngày mai, BTC sẽ tiến hành họp chuyên môn - kỹ thuật và bốc thăm chia bảng tại 29 Hồng Hà (Phường Tân Sơn Hòa, TPHCM).

Capdevila là Đại sứ thương hiệu giải đấu

Ngôi sao Hưng futsal sẽ tham gia giải

XDMC là 1 trong 10 đội bóng tham gia

ĐỖ HOÀNG