Tân Tiến Cai Lậy sẽ góp mặt Vòng play-off SPL - S8

Vòng play-off của SPL - S8 mùa này sẽ diễn ra tại SVĐ Phước Long (Địa chỉ số 146 Nam Hòa, Phường Phước Long, TPHCM) có sự góp mặt của 6 đội bóng, bao gồm là Đại học Nông Lâm, Hồng Lạc, STP Food, Ku Ben, Dã Tượng, và đáng chú ý nhất chính là Tân Tiến Cai Lậy - Đương kim Á quân của CPL mùa trước.

Tân Tiến Cai Lậy giành vị trí Á quân của CPL - S2

Tân Tiến Cai Lậy, đội bóng của bầu Dũng Võ đến từ khu vực Đồng Tháp vốn là một trong các thương hiệu bóng đá phủi nổi tiếng của miền Tây. Ngoài việc tổ chức giải đấu Cai Lậy S7 rất có truyền thống mấy năm qua, bầu Dũng Võ còn “xua quân” xuống Cần Thơ tham dự kỳ CPL - S2 và chơi rất thành công, giành vị trí Á quân chung cuộc.

Hiện tại, tham vọng của bầu Dũng Võ đã được “thăng cấp” khi Tân Tiến Cai Lậy bắt xe lên với Sài Gòn tham dự Vòng play-off mùa này, với hy vọng giành được 1/2 suất thăng hạng tham dự SPL - S8 được dự báo là rất căng thẳng - và khắc nghiệt.

Nhận được sự hỗ trợ, hợp tác đáng kể từ tài chính, sân bãi đến cả “viện trợ con người” từ STP Food của bầu Thiện điều (Tân Tiến Cai Lậy hiện đang luyện tập tại STP Food Sport Center tại Hóc Môn, bầu Dũng Võ mới đưa ra quyết định táo bạo vậy.

Theo kết quả bốc thăm của Vòng play-off SPL - S8, Tân Tiến Cai Lậy sẽ nằm ở tại bảng A cùng với Dã Tượng (đội bóng có truyền thống của các cựu SV Đại học Bách Khoa trung thành với Vòng play-off của SPL suốt 6 mùa giải), Ku Ben FC (do Coach Vũ cầu sập dẫn dắt)

Với kết quả bốc thăm, Tân Tiến Cai Lậy của bầu Dũng Võ được dự đoán là Ứng viên nặng ký nhất để thăng hạng SPL- S8 tại bảng A. Tuy vậy, họ cũng nên dè chừng một Ku Ben FC với tay HLV Vũ cầu sập cực quái cả ngoài sân lên trên Mạng xã hội!

Trong khi đó, bảng B có sự góp mặt của STP Food của bầu Thiện điều, Đại học Nông Lâm (đội bóng từng tham dự SPL - S1, khi giải phủi sân 7 Sài Gòn mới ra đời và thi đấu theo thể thức đá Cúp cùng đấu loại trực tiếp) và Hồng Lạc FC, một đội bóng tên tuổi lâu đời tại Đà Lạt

Đến thời điểm này, khát vọng chơi SPL của bầu Thiện điều vẫn luôn cháy bỏng. Và bầu Thiện điều hiện là một trong những ông bầu có đầu tư rất nhiều cho bóng đá phong trào ở miền Nam vài năm trở lại đây khi thành lập STP Food Sport Center để đội bóng có sân nhà, có trụ sở riêng, thậm chí còn đăng ký cho đội chơi ở giải Hạng 3 quốc gia.

Vòng play-off SPL-S8 sẽ chính thức khai diễn vào tối mai, 19 giờ 30 thứ Tư ngày 22-4-2019, với 2 cặp đấu Ku Ben - Tân Tiến Cai Lậy (bảng A) và Hồng Lạc - STP Food. Vòng play-off SPL - S8 sẽ diễn ra trong 2 ngày 22-4, 23-4 và 24-4 tại SVĐ Phước Long.

ĐỖ HOÀNG