OCB TPHCM xuất sắc đăng quang 6v6 BAP Cup của Khu vực miền Nam

Sau hơn 12 tiếng đồng hồ tranh tài, từ sáng đến tối ngày Chủ nhật 19-4, "Be A Pro: Football 6v6 Cup" tại Khu vực TPHCM đã chính thức khép lại với ngôi vô địch thuộc về OCB TPHCM. Sở hữu đội hình có lối đá kỷ luật và may mắn hơn, các học trò của Coach Phú Gia Lai đã xuất sắc đánh bại ACH FC được cho là mạnh hơn với tỷ số 5-2 trong trận CK kịch tính.

OCB TPHCM chụp hình cùng chiếc cúp vô địch

OCB TPHCM là cái tên không được đánh giá quá cao - trước giờ bóng lăn tại Tổ hợp sân thể thao VSF Gò Vấp (16 Nguyễn Văn Dung, Phường An Nhơn, TPHCM). Tuy vậy, những cầu thủ như Kiên Gia Lai, Nhật Trường, Tài lắc, Rơ Lan Thí, thủ môn Khải Minh... dưới sự dẫn dắt của HLV giàu kinh nghiệm Nguyễn Võ Hoàng Phú liên tục gây bất ngờ.

Ở bán kết, họ đánh bại Ứng cử viên vô địch là CTG FC của Coach Louis Nguyễn với tỷ số rất áp đảo là 4-1. Trong trận đấu chung kết dài 25 phút mỗi hiệp (ở giải đấu này, các trận vòng bảng có mỗi hiệp dài 15 phút, còn bán kết là 20 phút), dù phải chơi thiếu người sau khi đội trưởng Mỹ Hận nhận thẻ đỏ, họ vẫn liên tục ghi bàn mở tỷ số 1-0, nâng tỷ số 2-0.

Khả năng chống chịu lối chơi tấn công power-play từ ACH FC của HLV Tài beo đã mang đến những khoảnh khắc nghẹt thở và kịch tính cho đội bóng ngành Ngân hàng. Họ chơi rất kiên cường và liên tục ghi các siêu phẩm khi người đã đáy của ACH buộc phải dâng lên hơn nửa sân đấu để làm áp lực cho lối chơi power-play.

Sự xuất sắc của thủ môn Khải Minh, người cũng đóng góp bàn thắng, cộng thêm cả sự may mắn khi bóng liên tục dội xà trúng cột... đã giúp OCB TPHCM trụ lại đến khi đủ người ở trên sân và cuối cùng, họ giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 5-2, trở thành kẻ ngạo nghễ đứng cười cuối cùng ở giải đấu “dồn lịch” khá khắc nghiệt.

Như vậy, OCB TPHCM FC sẽ đại diện cho Khu vực TPHCM tham gia Vòng chung kết của 6v6 BAP Cup. Họ sẽ chơi cùng Nhà vô địch Khu vực Hà Nội và Nhà vô địch Khu vực Đà Nẵng tìm ra đội bóng “sân chơi 6 người” xuất sắc nhất Việt Nam. Dự kiến, Vòng loại Khu vực Đà Nẵng của 6v6 BAP Cup sẽ được tổ chức vào tháng 6 tới đây.

Coach Louis Nguyễn, thành viên BTC chia sẻ: “Sân chơi 6v6 mang lại cảm giác kịch tính nghẹt thở hơn nhiều so với bóng đá sân 7. Các cầu thủ buộc phải luân chuyển bóng liên tục để tạo ra khoảng trống và nhịp điệu thi đấu. Các cầu thủ chỉ được chuyền về cho thủ môn có giới hạn khiến bóng không bị dừng lại quá lâu”.

“Luật chơi cũng không cho phép các cầu thủ “tắc bóng”, cho dù không gây nguy hiểm với lại cầu thủ đối phương. Điều đó buộc các cầu thủ phòng ngự phải tư duy và suy nghĩ nhiều hơn trong việc tổ chức phòng thủ, không dùng quá nhiều cơ bắp và sức lực. Lối đá này rất là phù hợp với tố chất các cầu thủ futsal. Sau giải, tôi đang cân nhắc tổ chức cả U23 6v6”.

Hãy chờ xem, sân chơi 6v6 còn phát triển đến mức nào!

ĐỖ HOÀNG