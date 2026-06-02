Bắc Ninh đối mặt nhiều rủi ro trước trận play-off thăng hạng

Đã chắc suất dự trận playoff để tranh vé thăng hạng V-League, nhưng Bắc Ninh vẫn đối mặt nhiều rủi ro ở vòng cuối cùng tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 về cơ bản đã hạ màn khi Đồng Nai đoạt chức vô địch cùng tấm vé duy nhất trực tiếp thăng hạng V-League. Vị trí á quân cùng suất dự trận playoff thuộc về Bắc Ninh, CLB TPHCM đoạt huy chương đồng, trong khi Thanh Niên TPHCM trở thành đội duy nhất phải xuống hạng Nhì mùa tới.

Nhưng chẳng vì thế mà vòng đấu cuối cùng, diễn ra đồng loạt vào chiều 6-6, không có gì đáng xem. Trong đó, Bắc Ninh thông qua cuộc tiếp đón Trẻ PVF-CAND để lên dây cót tinh thần cho trận playoff tranh vé tham dự V-League 2026-2027. Theo kế hoạch, trận playoff tổ chức vào ngày 12-6 trên sân Hà Tĩnh, khi Bắc Ninh sẽ gặp một trong ba đội tại V-League là Đà Nẵng, PVF-CAND hoặc Becamex TPHCM.

12 năm đã qua, chưa có đội hạng Nhất nào thắng được đại diện đến từ V-League trong trận playoff. Bắc Ninh hiểu rõ khó khăn ở cuộc so tài sắp tới, vì thế họ cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Đặc biệt, các học trò của HLV Paulo Fiaoni cần tránh thẻ đỏ trực tiếp hoặc các án kỷ luật phát sinh từ cuộc so tài với Trẻ PVF-CAND. Ngoài ra, Nguyễn Hải Huy cùng đồng đội cũng cần tránh những chấn thương không đáng có để bảo toàn lực lượng.

Trẻ PVF-CAND bị đánh giá yếu hơn đội chủ nhà, đây chính là cơ hội cho các chân sút như Bruno Cunha, Phan Văn Hiếu, Vũ Xuân Tín… duy trì cảm giác hưng phấn trước khi bước vào trận playoff. Ngoài ra, ngoại binh Bruno vẫn còn danh hiệu Vua phá lưới để phấn đấu. Chân sút người Brazil đã có 10 pha lập công, kém 2 bàn so với cầu thủ đang dẫn đầu là Thaileon (Quy Nhơn United).

Cũng vì đây là trận cuối trên sân nhà Việt Yên ở mùa giải 2025-2026 nên thầy trò HLV Paulo Fiaoni quyết tâm hướng đến chiến thắng để ngày nhận huy chương bạc trở nên trọn vẹn. Thành thử, vòng đấu cuối cùng tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 không mang ý nghĩa thủ tục với Bắc Ninh.

Như Bruno, danh hiệu Vua phá lưới cũng là mục tiêu của các chân sút nằm trong tốp ghi bàn đang phấn đấu ở vòng cuối cùng. Hiện ngoại binh Alex Sandro của Đồng Nai đã có 10 bàn thắng và ở vòng cuối, anh cùng các đồng đội làm khách trước Phú Thọ.

Vì cùng sử dụng sân nhà Bà Rịa với CLB TPHCM, nên trận đấu cuối cùng của Đại học Văn Hiến với Khánh Hòa được đẩy lên đá sớm lúc 16 giờ ngày 4-6. Trong khi đó, 5 cặp đấu còn lại gồm Bắc Ninh - Trẻ PVF-CAND, Quảng Ninh - Thanh Niên TPHCM, Long An - Quy Nhơn United, Phú Thọ - Đồng Nai và CLB TPHCM - Đồng Tháp cùng diễn ra lúc 16 giờ ngày 6-6.

