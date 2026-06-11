Diện mạo mới của bóng đá châu Á

Bóng đá châu Á hãnh diện khi có đến 9 suất tham dự World Cup 2026 - con số mà 30 năm trước, không một chuyên gia bóng đá nào của châu lục dám nghĩ đến. Giờ đây, khi World Cup lần đầu tiên nâng lên 48 đội, bóng đá châu Á bước vào sân chơi lớn nhất hành tinh với lực lượng hùng hậu gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran, Saudi Arabia, Qatar, Trung Quốc, Jordan và Uzbekistan.

“Nếu đồng lòng, chúng tôi sẽ vô địch”

Lần đầu tiên có một đội bóng châu Á dám đặt mục tiêu vô địch World Cup dù không có lợi thế chủ nhà. Thế giới sẽ xem đây là lời nói đùa. Nhưng giờ đây, sẽ không có bất kỳ đội bóng nào có thể tự tin vào chiến thắng khi đối đầu với Nhật Bản.

Các đại diện của bóng đá châu Á tham dự World Cup 2026. ẢNH: OPTA

Trong nhiều năm qua, các đội tuyển châu Á vẫn bị gắn nhãn "sát thủ người khổng lồ" - khi họ gây bất ngờ, nhưng chưa bao giờ được nhìn nhận là ứng viên thực sự. Dẫu vậy, HLV Moriyasu (Nhật Bản) khẳng định: “Trước đây, khi đối đầu một đội vô địch World Cup, chúng tôi mặc định rằng mình sẽ thua. Bây giờ, chỉ cần đồng lòng, chúng tôi có thể là nhà vô địch”.

4 năm qua, Nhật Bản đánh bại gần như mọi nhà vô địch thế giới, từ Tây Ban Nha, đến Đức, Brazil, Anh, Uruguay… Nhật Bản hiện giữ kỷ lục về số trận thi đấu (25 trận) dù chưa từng lọt vào tứ kết tại World Cup. Đó là bức tường mà nền bóng đá Nhật Bản quyết tâm phá đổ tại Bắc Mỹ năm nay. HLV Moriyasu tuyên bố: "Nếu vượt qua được vòng 16 đội, tôi tin chúng tôi có thể đi đến trận chung kết".

Hệ thống phân tích dữ liệu khổng lồ của siêu máy tính Opta Analyst đã chỉ ra: Nhật Bản là đội bóng châu Á được đánh giá cao nhất với 76,16% cơ hội vượt qua vòng bảng. Họ đang sở hữu thế hệ cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất lịch sử: Ritsu Doan, Wataru Endo, và sự trở lại đúng lúc của Takefusa Kubo. Họ đã chứng minh vào năm 2022 rằng có thể đánh bại Đức và Tây Ban Nha. Cũng theo máy tính, Nhật có tỷ lệ giành chức là 1,28%, đứng thứ 18 trong số 48 đội và xếp trên cả chủ nhà Mỹ hay Ecuador.

Hàn Quốc tiếp tục hành trình kéo dài 40 năm liên tiếp tại World Cup. Họ là đội duy nhất bất bại trong toàn bộ vòng loại châu Á và siêu máy tính đánh giá xác suất đi tiếp từ bảng A của họ là 70,1%. Việc nằm ở bảng A cùng Mexico, CH Czech và Nam Phi - một bảng đấu nhẹ, có thể giúp Son Heung-min và các đồng đội tái lập kỳ tích năm 2002, dù Opta chỉ chấm cho họ 4,02% cơ hội vào bán kết.

Những giấc mơ lớn dần

Nhưng câu chuyện thực sự xúc động nhất đến từ các tân binh châu Á, những đội tuyển đến Bắc Mỹ lần này không chỉ tạo ra lịch sử của riêng mình mà còn gieo nguồn cảm hứng lớn lao cho gần 30 thành viên AFC khác vẫn đang nuôi giấc mơ World Cup.

Uzbekistan trở thành quốc gia Trung Á đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại World Cup - một cột mốc mang ý nghĩa không chỉ với riêng họ, mà với toàn bộ khu vực. Dẫn dắt họ là Fabio Cannavaro - đội trưởng tuyển Italy vô địch World Cup 2006. Trong đội hình Uzbekistan có đến 7 cầu thủ từng chơi trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018 trước Việt Nam.

Trong khi đó, đội bóng từng bị Việt Nam đánh bại ở Asian Cup 2019 là Jordan đã viết nên câu chuyện cổ tích đích thực. Dự vòng loại từ năm 1986, thất bại 10 lần trong quá khứ, lần đầu tiên “Đại bàng” mới cất cánh. Dẫn dắt họ là Musa Al-Taamari, người được mệnh danh là “Messi của Jordan”.

Có lẽ duyên nợ đã đưa họ vào bảng J - nơi Lionel Messi thật sự đang chờ đợi cùng Argentina. Jordan sẽ gặp Argentina trong trận cuối vòng bảng - một buổi chiều nhiều khả năng là cuộc chia tay của Messi trước khán giả thế giới. Những trận đấu như vậy, dù kết quả ra sao, sẽ đi vào ký ức của bóng đá cả một thế hệ người hâm mộ Jordan.

Bóng đá châu Á đã sẵn sàng cho một bình minh mới, kỷ nguyên của những khát vọng chiến thắng chưa bao giờ ngừng cháy. Châu Á tại World Cup 2026 không chỉ đi tìm những trận thắng ấn tượng, mà đang thiết lập một trật tự mới, nơi bản lĩnh cựu binh nâng cánh cho khát vọng tân binh tạo nên một cơn địa chấn thực sự tại Bắc Mỹ.

CHU NGỌC