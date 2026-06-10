Argentina khó bảo vệ ngôi vô địch

Cứ như những kỳ World Cup hay EURO trước đây, khi đề cập đến ngày hội bóng đá đẳng cấp thế giới này người ta thường nghĩ đến việc đội nào sẽ là ứng viên sáng giá cho cuộc đua vô địch? Các ngôi sao đang thể hiện thế nào và liệu sẽ tỏa sáng ở World Cup 2026?

Chuyên gia Đoàn Minh Xương

Đây còn là dịp để các HLV Việt Nam xem, nghiên cứu khả năng vận hành đấu pháp của nhiều nhà cầm quân hàng đầu thế giới. Sẽ thu được nhiều điều bổ ích từ chiến thuật, ứng phó để tạo ra những tình huống mang tính bước ngoặc trong trận đấu. Việc mở rộng số đội tham dự Vòng chung kết ít nhiều làm giảm tính cạnh tranh, hấp dẫn về chuyên môn từ vòng đấu bảng mà theo tôi có lẽ đến vòng đấu loại trực tiếp thì mới đáng xem.

Đội nào sẽ là ứng viên vô địch? Theo tôi thì vẫn là những cái tên quen thuộc như Argentina, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Anh. Với chiều sâu về lực lượng hiện tại, Pháp và Tây Ban Nha sẽ là đối trọng số 1 với đương kim vô địch Argentina ở cuộc săn Cup vàng lần này. Còn những cái tên như Brazil, Bỉ, Hà Lan hay Đức thì chưa tạo được sự tin tưởng lắm.

Vấn đề ở Argentina là nhiều trụ cột đã bước sang ngưỡng 30 tuổi, tầm ảnh hưởng của Messi lên lối chơi của đội vẫn là câu hỏi. Trong khi Pháp và Tây Ban Nha tiếp tục duy trì sự cuốn hút trong lối chơi. Từ việc được ví như “bậc thầy trong kiểm soát bóng” của Tây Ban Nha cho đến việc Pháp duy trì sự ổn định, sức mạnh xuyên suốt 10 năm qua từ những ngôi sao Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise…

Bình diện cuộc đua tranh hiện nay, theo tôi thì Argentina sẽ khó bảo vệ ngôi vua từ những đại diện đến từ châu Âu.

ĐOÀN MINH XƯƠNG (Chuyên gia bóng đá)