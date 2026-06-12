HLV Lê Huỳnh Đức trở lại vai trò giảng viên của VFF

Sau khi chia tay CLB Công an TPHCM, HLV Lê Huỳnh Đức trở lại công việc của mình ở Hội đồng HLV quốc gia Việt Nam. Ông cùng với Giám đốc kỹ thuật VFF Koshida Takeshi có mặt ở buổi tổ chức đánh giá năng lực huấn luyện viên tham gia khóa học chứng chỉ AFC/VFF ‘A’ do VFF tổ chức trong hai ngày 9 và 10-6.

HLV Lê Huỳnh Đức và Giám đốc Kỹ thuật VFF Koshida Takeshi tại buổi làm việc trên sân Phú Thọ vừa qua.

Sau đợt đánh giá năng lực dành cho các huấn luyện viên khu vực phía Nam diễn ra ngày 26 và 27-5 tại sân tập Phú Thọ (TPHCM), LĐBĐ Việt Nam (VFF) tiếp tục tổ chức đợt đánh giá thứ hai trong hai ngày 9 và 10-6-2026 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Đợt đánh giá thu hút 21 huấn luyện viên đến từ các câu lạc bộ và trung tâm bóng đá khu vực phía Bắc đăng ký tham dự. Đáng chú ý, HLV Đoàn Thị Kim Chi – HLV trưởng CLB nữ TPHCM – cũng góp mặt trong chương trình.

Theo định hướng của Giám đốc Kỹ thuật VFF Koshida Takeshi, bài đánh giá được xây dựng với yêu cầu chuyên môn cao, tương đương tiêu chuẩn đầu vào của khóa học HLV chuyên nghiệp (PRO), nhằm bảo đảm chất lượng học viên tham gia khóa đào tạo chứng chỉ AFC/VFF ‘A’. Đây cũng là cơ sở để các ứng viên chủ động chuẩn bị kiến thức, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ huấn luyện viên, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

Tham gia công tác đánh giá có ông Koshida Takeshi và ông Lê Huỳnh Đức – Ủy viên Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia, giảng viên VFF. Các nội dung thực hành nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các cầu thủ U17 của Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF và CLB Viettel.

Mặc dù thời tiết tại Hà Nội có mưa trong hai ngày nhưng chương trình vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch với cường độ làm việc cao từ sáng đến chiều. Toàn bộ học viên và cầu thủ hỗ trợ đều hoàn thành các nội dung đánh giá an toàn, không xảy ra chấn thương. Bên cạnh đó, đợt đánh giá cũng tạo điều kiện để nhiều huấn luyện viên từng tham gia các khóa học AFC/VFF ‘A’ tại PVF, Viettel và các đơn vị khác đến theo dõi, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

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