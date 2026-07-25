SLNA giải “cơn khát” danh hiệu U21 quốc gia sau 12 năm

Thủ môn U23 Việt Nam Cao Văn Bình thi đấu xuất sắc, góp công lớn giúp U21 SLNA giành chiến thắng 1-0 trước U21 Thể Công Viettel ở trận chung kết, qua đó đoạt chức vô địch U21 quốc gia - Cúp FPT Play 2026.

U21 SLNA đăng quang U21 quốc gia - Cúp FPT Play 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Cuộc so tài giữa hai trung tâm đào tạo trẻ giàu truyền thống bậc nhất bóng đá Việt Nam diễn ra hấp dẫn nhưng cũng đầy toan tính trên sân PVF (Hưng Yên) chiều 25-7. Với nhiều cầu thủ từng được thi đấu ở V-League, SLNA nhập cuộc tự tin hơn và sớm kiểm soát thế trận.

Tuy nhiên, trong khoảng 20 phút đầu tiên, cả hai đội đều thi đấu thận trọng khiến bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân. Sau quãng thời gian thăm dò, SLNA dần gia tăng sức ép và đẩy đội hình Thể Công Viettel lùi sâu về phần sân nhà. Dẫu vậy, hàng phòng ngự đội bóng áo lính vẫn đứng vững. Phút 33, Thể Công Viettel suýt mở tỷ số khi Thanh Bình đưa bóng vào lưới, nhưng trọng tài xác định tình huống đã việt vị.

Trận chung kết diễn ra hấp dẫn. ẢNH: TÂM HÀ

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 41. Từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng liên tục bật ra sau những pha dứt điểm không thành công trước khi Thanh Đức tung cú sút quyết đoán đánh bại thủ môn Đức Duy, mở tỷ số 1-0 cho SLNA trong sự vỡ òa của các cổ động viên xứ Nghệ.

Có lợi thế dẫn bàn, SLNA thi đấu hưng phấn hơn sau giờ nghỉ. Đội bóng áo vàng tiếp tục gây sức ép và suýt nhân đôi cách biệt ở phút 50 nếu không có pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Đức Duy. Trong khi đó, Thể Công Viettel buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ.

Những phút tiếp theo chứng kiến đội bóng áo lính gia tăng sức ép bằng nhiều tình huống tấn công biên và những quả tạt vào vòng cấm. Phút 72, Thể Công Viettel một lần nữa đưa được bóng vào lưới SLNA nhưng bàn thắng tiếp tục không được công nhận vì lỗi việt vị.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 84 khi SLNA chỉ còn thi đấu với 10 người sau chiếc thẻ vàng thứ hai của Nguyên Hoàng. Lợi thế hơn người giúp Thể Công Viettel dồn toàn bộ đội hình lên tấn công trong những phút cuối, liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành SLNA.

U21 SLNA giải "cơn khát" danh hiệu sau 12 năm. ẢNH: TÂM HÀ

Tuy nhiên, Cao Văn Bình đã chứng minh vì sao anh được đánh giá là một trong những thủ môn trẻ xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay. Thủ thành của U23 Việt Nam liên tiếp có những pha cản phá xuất thần, giữ sạch mành lưới và bảo toàn chiến thắng tối thiểu cho đội bóng xứ Nghệ.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các thành viên SLNA vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Sau 12 năm chờ đợi, đội bóng trẻ xứ Nghệ đã trở lại ngôi vị số 1 của U21 quốc gia bằng màn trình đầy thuyết phục ở trận chung kết.

Chức vô địch còn giúp Văn Bình được Ban tổ chức trao cú đúp danh hiệu cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Thủ môn xuất sắc nhất giải. Trong khi đó, Trương Nhạc Minh của CLB TPHCM giành danh hiệu Vua phá lưới. Về phía Thể Công Viettel, đây là lần thứ hai liên tiếp đội bóng trẻ áo lính gục ngã trong trận chung kết, sau thất bại 0-1 trước PVF ở mùa giải trước.

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HỮU THÀNH