HLV Tan Cheng Hoe: Tuyển Việt Nam trừng phạt Malaysia từ cơ hội duy nhất

Theo HLV Tan Cheng Hoe, các tuyển thủ Malaysia đã phải trả giá vì không tận dụng được những cơ hội có được, trong khi đội tuyển Việt Nam chỉ cần một tình huống nguy hiểm trong hiệp 1 để tạo ra bước ngoặt, qua đó giành chiến thắng 2-0 ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Nguyễn Hoàng Đức cùng các tuyển thủ Việt Nam giành chiến thắng tại Malaysia. ẢNH: ĐỨC CƯỜNG

“Trong bóng đá, bạn cần phải ghi bàn từ 1 hoặc 2 cơ hội đó, nếu không đối thủ sẽ trừng phạt bạn. Đội tuyển Việt Nam đã trừng phạt chúng tôi từ cơ hội duy nhất trong hiệp 1”, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia chia sẻ sau trận đấu tại sân Kuala Lumpur tối 16-8.

Malaysia nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép và tạo ra những khoảng trống ở hành lang cánh trái của đội tuyển Việt Nam. Đội chủ nhà có 2 cơ hội đáng kể, trong đó có pha đối mặt với thủ môn Lê Giang Patrik nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Bước ngoặt đến ở phút 45+5. Lê Phạm Thành Long khởi xướng tình huống tấn công bên cánh phải, Trương Tiến Anh bứt tốc rồi căng bóng chính xác để Nguyễn Xuân Son bay người đánh đầu, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe cho rằng hàng thủ Malaysia đã chịu ảnh hưởng lớn sau khi Rodney Celvin dính chấn thương và rời sân chỉ sau 11 phút thi đấu. Ông giải thích: “Sau khi Rodney Celvin được rút ra, hàng phòng ngự của chúng tôi thực sự thiếu kinh nghiệm. Chúng tôi có tới 3 cầu thủ U23 thi đấu ở hàng thủ. Nhưng tôi muốn dành những lời động viên đến các học trò trẻ. Thi đấu với các đại diện bóng đá Việt Nam luôn khó khăn. Trận bán kết hôm nay là trải nghiệm quý giá, giúp toàn đội hiểu hơn về áp lực ở cấp độ quốc tế và có thêm kinh nghiệm cạnh tranh vị trí trong đội tuyển quốc gia”.

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận các tuyển thủ Malaysia đã gặp nhiều khó khăn trước Việt Nam. ẢNH: ĐỨC CƯỜNG

Sau giờ nghỉ, Malaysia tiếp tục đẩy cao đội hình. Thủ môn Lê Giang Patrik nhiều lần cứu thua, đặc biệt trước những pha bóng nguy hiểm của Sumareh và Paulo Josue. Phút 62, Lê Giang nhận thẻ đỏ sau pha lao ra tranh chấp, nhưng VAR can thiệp và trọng tài hủy quyết định. Đến phút 86, Nguyễn Quang Hải chọc khe cho Nguyễn Đình Bắc, nhưng trung vệ Faris Danish trong nỗ lực phá bóng đã vô tình đưa bóng vào lưới nhà.

Về tình huống phản lưới nhà của Faris Danish, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định ông không trách móc học trò: “Sai lầm là một phần của bóng đá. Quan trọng là phải tiếp tục thể hiện khả năng của mình. Tôi đã động viên Faris ngay sau trận đấu. Hướng đến trận lượt về, Malaysia phải đặc biệt cảnh giác với khả năng chuyển trạng thái và các tình huống cố định của đội tuyển Việt Nam. Toàn đội cần cải thiện đường chuyền cuối cùng, khả năng ra quyết định và sự tập trung”.

Malaysia vẫn còn 90 phút ở trận bán kết lượt về vào ngày 19-8 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). HLV Tan Cheng Hoe khẳng định đội bóng của ông “chưa thua cuộc chiến này” và sẽ nỗ lực đến những phút cuối cùng.

HỮU THÀNH