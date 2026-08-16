Kiều bào và người hâm mộ chờ chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Phải đến 20 giờ (giờ Việt Nam), trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam mới diễn ra trên sân Kuala Lumpur. Nhưng từ 16 giờ, bất chấp cơn mưa đổ xuống các tuyến đường dẫn đến địa điểm thi đấu, đông đảo kiều bào và người hâm mộ Việt Nam đã có mặt, háo hức chờ cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Gia đình kiều bào đang sinh sống tại Malaysia tới sân sớm để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Sau hơn một năm, kể từ vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam mới trở lại Kuala Lumpur thi đấu. Anh Nguyễn Quốc Hoàng, quê Hà Tĩnh, sang nước bạn làm việc và lập gia đình đã 23 năm, cho biết ngay từ khi trận đấu cuối cùng của Malaysia tại vòng bảng với Philippines chưa khép lại, cộng đồng kiều bào đã chuẩn bị tinh thần đến sân tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam.

Anh Quốc Hoàng chia sẻ trong niềm háo hức: “Vòng bảng chưa khép lại, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đi cổ vũ. Kiều bào tại Malaysia kết nối với các hội, nhóm cổ động viên từ Việt Nam sang để cùng đoàn kết, cổ vũ thật nhiệt huyết cho đội nhà. Mọi người đã in băng rôn, làm cờ, mua giúp vé cho người Việt Nam sang đây. Chỉ mong đội tuyển thi đấu tự tin và giành chiến thắng”.

Không chỉ chuẩn bị những vật dụng cổ vũ, các kiều bào còn mang theo những món quà đậm hương vị quê nhà như khoai, sắn, bắp ngô để cùng nhau chia sẻ trước giờ bóng lăn. Với họ, chuyến làm khách của đội tuyển Việt Nam tại Kuala Lumpur còn là dịp để những người con xa quê tìm thấy sự gần gũi, ấm áp và tình đồng bào, đồng hương nơi đất khách.

Kiều bào tại Malaysia chuẩn bị những món quà đậm quê hương để chào đón các cổ động viên từ Việt Nam sang. CLIP: TÂM HÀ

Từ Việt Nam sang Malaysia cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik còn có gia đình của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, bà xã hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cùng nhiều người hâm mộ. Chị Trần Thị Dung, bà xã của Xuân Mạnh, chia sẻ: “Tôi luôn mong đội tuyển Việt Nam sẽ có kết quả tốt nhất trên sân khách. Xuân Mạnh thi đấu tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ai ghi bàn cũng được, miễn Việt Nam thắng”.

Còn cổ động viên Trần Vũ Linh, quê Hoàng Mai (Hà Nội), sau chuyến bay hơn 3 giờ từ sáng đã kịp có mặt tại Kuala Lumpur. Anh chia sẻ trong niềm hớn hở: “Tôi hứa với mọi người ở nhà đi chuyến này phải mang chiến thắng trở về. Hy vọng các cầu thủ Việt Nam có thể tạo lợi thế ngay trên sân khách”.

Theo sự bố trí của ban tổ chức nước chủ nhà, người hâm mộ Việt Nam được sắp xếp ngồi tại khu vực D1, tách riêng với khu vực cổ động viên Malaysia. Khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt, đồng thời có lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ. Theo tìm hiểu, đã có hơn 1.000 vé được bán ra cho "những cầu thủ thứ 12" của đội tuyển Việt Nam.

HỮU THÀNH