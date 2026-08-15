Đội tuyển Việt Nam tập làm quen mặt sân Kuala Lumpur

Chiều 15-8, đội tuyển Việt Nam đã được bố trí tập nhẹ làm quen với mặt sân Kuala Lumpur, đây là sân sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam trong khuôn khổ lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 vào tối 16-8.
Đây cũng là buổi tập thứ 2 của đội tuyển Việt Nam tại Kuala Lumpur, nhưng là buổi tập duy nhất trên sân thi đấu. Ảnh: ANH KHOA
Buổi tập diễn ra lúc 17 giờ (giờ địa phương), nhưng trước đó 30 phút, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự đã đến trước để quan sát mặt sân. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đi một vòng thị sát mặt sân, soi từng mô đất của sân thi đấu sử dụng cỏ lá. Sau đó, ông Kim Sang-sik đã có cuộc trao đổi nhanh với Phó chủ tịch VFF, Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam Trần Anh Tú. Trước buổi tập, nhà cầm quân người Hàn Quốc yêu cầu các cầu thủ cẩn trọng trong những tình huống va chạm, tránh những chấn thương không đáng có. Bên cạnh đó, ông cũng nhắc các học trò cần chuyền bóng với lực mạnh hơn khi tập luyện, thi đấu trên mặt sân này. Sự thoải mái của các tuyển thủ trên sân tập. Trận đấu diễn ra lúc 21 giờ (giờ địa phương), nhưng đội tuyển Việt Nam được bố trí khung giờ tập là 17 giờ nên chưa có dịp làm quen với ánh đèn của sân Kuala Lumpur. Xuân Son khoe cơ bắp tại buổi tập. Mới ghi 2 bàn, nhưng anh vẫn là tay săn bàn đáng gờm của đội tuyển Việt Nam. Nhóm 3 cầu thủ đang thuộc biên chế của CLB CAHN gồm Đình Bắc, Việt Anh và Văn Hậu cùng đạt phong độ tốt để sẵn sàng ra sân. Một cầu thủ khác đến từ CAHN là Quang Hải đang gặp một số vấn đề về tâm lý từ những đánh giá trái chiều của dư luận sau màn thể hiện của anh ở vòng đấu bảng. Quang Hải vẫn là cầu thủ của những trận đấu lớn, lần này hy vọng Quả bóng Đồng Việt Nam 2025 sẽ vượt qua áp lực.
QUỐC CƯỜNG - Ảnh: ANH KHOA