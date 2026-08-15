Đội tuyển Việt Nam tập làm quen mặt sân Kuala Lumpur

Chiều 15-8, đội tuyển Việt Nam đã được bố trí tập nhẹ làm quen với mặt sân Kuala Lumpur, đây là sân sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam trong khuôn khổ lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 vào tối 16-8.