Hậu vệ Đoàn Văn Hậu trải lòng trước cuộc so tài với Malaysia

Từng trải qua hơn hai năm ròng rã điều trị chấn thương, sự trở lại mạnh mẽ của Đoàn Văn Hậu đã khiến nhiều người phải kinh ngạc. Sau khi cùng CLB Công an Hà Nội (CAHN) nâng cao chiếc cúp vô địch V-League, hậu vệ này lập tức tái khẳng định vai trò trụ cột trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại chiến dịch ASEAN Cup.

Đoàn Văn Hậu trở lại đầy mãnh mẽ. Ảnh: VFF

Vượt qua bóng tối chấn thương

"Động lực lớn nhất để tôi trở lại sau một chấn thương dài là luôn nhìn về phía trước và nỗ lực hết mình để tiếp tục theo đuổi đam mê bóng đá", Văn Hậu chia sẻ trên trang ASEAN United FC trước buổi tập mới nhất.

Đối với anh, bóng đá không chỉ là một nghề nghiệp mà còn là lẽ sống. Quãng thời gian dài phải làm bạn với phòng y tế là thử thách khắc nghiệt nhất trong sự nghiệp của hậu vệ quê Thái Bình. Tuy nhiên, chính sự động viên từ gia đình và người hâm mộ đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp anh duy trì quyết tâm sắt đá để tìm đường trở lại sân cỏ.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của Văn Hậu cuối cùng đã được đền đáp. Anh đánh dấu sự trở lại trong màu áo CLB CAHN tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á, trước đối thủ sừng sỏ Buriram United. Hơn ba tháng sau, bước ngoặt lớn tiếp theo đến khi anh được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia, thi đấu 45 phút trong trận giao hữu với Bangladesh. Đó cũng là lần đầu tiên anh khoác lên mình màu áo đỏ thiêng liêng sau một thời gian dài vắng bóng.

Văn Hậu bộc bạch trên trang ASEAN United FC: “Điều đầu tiên với tôi đơn giản là mong muốn được trở lại chơi bóng. Ngay cả khi chỉ được tập luyện, tôi cũng đã cảm thấy rất vui rồi. Sau đó, tôi có thể thi đấu, cống hiến cho Công an Hà Nội và may mắn hơn nữa là tiếp tục được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Tôi chỉ hy vọng bản thân có thể chơi bóng càng lâu càng tốt”.

Chốt chặn đáng tin cậy của HLV Kim Sang-sik

Giờ đây, ở tuổi 27, hậu vệ sinh năm 1999 đang hướng tới mục tiêu chinh phục thêm một chức vô địch khu vực cùng thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. Sau khi xuất sắc giành ngôi nhất bảng A, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào hai lượt trận bán kết đầy nảy lửa với đối thủ duyên nợ Malaysia.

Trải qua những thăng trầm và biến cố lớn trong sự nghiệp, Văn Hậu của hiện tại đã sở hữu một góc nhìn chín chắn hơn rất nhiều về bóng đá cũng như những giá trị phía sau mỗi trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận bán kết lượt đi vào tối 16-8. Ảnh: ANH KHOA

“Với tôi, đơn giản là được bước ra sân và thi đấu đã là một điều tuyệt vời. Được chơi một trận chung kết cũng là một trải nghiệm vô cùng quý giá”, Văn Hậu tâm sự. Anh cũng không quên gửi gắm tâm nguyện đến người hâm mộ nước nhà: “Dù thắng hay thua, tôi hy vọng người dân sẽ luôn ở bên và ủng hộ đội bóng. Điều đó giúp các cầu thủ có tâm lý thoải mái để ra sân và chiến đấu với tất cả những gì mình có, bất kể kết quả thế nào”.

Tại giải đấu năm nay, Văn Hậu cùng với Thành Chung và Việt Anh đang là những quân bài tẩy, những trụ cột không thể thay thế trên sa bàn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Điểm mạnh của Văn Hậu là sự đa năng: anh không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò hậu vệ biên trái thuần túy mà còn có thể bó vào trung lộ đá như một trung vệ lệch trái khi cần thiết.

Với thể hình lý tưởng, lối chơi mạnh mẽ cùng kinh nghiệm trận mạc dày dặn, Đoàn Văn Hậu hứa hẹn sẽ tiếp tục là chốt chặn an toàn, giúp "Những chiến binh Sao Vàng" đứng vững trước sức ép của người Mã tại vòng bán kết sắp tới.

QUỐC CƯỜNG