Thái Lan thắng trên sân Singapore, rộng đường vào chung kết ASEAN Cup 2026

Thầy trò HLV Anthony Hudson dẫn đội chủ nhà Singapore 3-0 chỉ sau 51 phút bóng lăn ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, trước khi giành chiến thắng chung cuộc 3-1 để tạo lợi thế lớn cho trận lượt về sau đây 3 ngày.

Các tuyển thủ Thái Lan tiến gần tấm vé vào chung kết ASEAN Cup 2026. ẢNH: FAT

Trên sân Jalan Besar tối 15-8, Thái Lan nhập cuộc hiệu quả dù để Singapore kiểm soát bóng phần lớn thời gian. Đội khách chỉ cầm bóng 27% trong hiệp 1 nhưng tạo ra sáu pha dứt điểm, trong đó có bốn lần trúng đích. Ngược lại, Singapore có tới 73% thời lượng kiểm soát bóng nhưng chỉ một lần đưa bóng đi trúng khung thành.

Sự khác biệt nằm ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Phút 14, đội trưởng Sarach Yooyen khởi xướng tình huống phản công của Thái Lan, từ đó Teerasak Poeiphimai dứt điểm gọn gàng để mở tỷ số. Tiền đạo này tiếp tục ghi bàn ở phút 26, giúp “Voi chiến” bước vào giờ nghỉ với cách biệt hai bàn. Đến phút 32, trọng tài Mahmood Al Majarafi sau khi tham khảo VAR đã cho Singapore hưởng phạt đền, nhưng Shawal Anuar lại không thể đánh bại thủ môn Kampol trong thế đối mặt.

Sau giờ nghỉ, Singapore đưa tiền đạo Ilhan Fandi vào sân nhằm tăng sức ép. Tuy nhiên, khi đội chủ nhà chưa kịp tạo ra sự khác biệt, Thái Lan đã tung đòn phản công quyết định. Phút 51, Kakana Khamyok cắt bóng ở giữa sân rồi chuyền sang cánh trái cho Gustavsson. Tiền đạo Thái Lan tăng tốc vượt qua Lionel Tan trước khi căng ngang thuận lợi để Ratree đệm bóng một chạm ở cự ly gần. Tỷ số 3-0 phản ánh chính xác sự sắc bén của đội khách trong những thời điểm quyết định.

Thủ môn Kampol đánh bại Shawal Anuar trên chấm phạt đền. ẢNH: FAT

Sau bàn thua thứ ba, hàng thủ Singapore bắt đầu để lộ nhiều khoảng trống. Phút 65, Thái Lan có cơ hội nâng tỷ số khi Picha Autra dốc bóng từ giữa sân, tạo thế ba đánh một nhưng quyết định tự dứt điểm và không thắng được thủ môn Izwan. Nếu tận dụng tốt hơn, đội khách có thể đã kết thúc trận đấu với lợi thế còn lớn hơn.

Singapore nỗ lực tìm bàn gỡ trong phần còn lại của trận đấu nhưng gặp nhiều khó khăn. Sau tám pha dứt điểm, đội chủ nhà chỉ có một lần đưa bóng trúng đích. Phút 84, Ilhan Fandi tận dụng cơ hội để rút ngắn tỷ số xuống 1-3, đem lại chút hy vọng cho Singapore trước trận lượt về.

Thái Lan vẫn giữ mạch toàn thắng từ đầu giải, dù để Singapore chọc thủng lưới lần đầu tiên. Tuy nhiên, chiến thắng 3-1 giúp Thái Lan có quyền chủ động lớn trước trận lượt về trên sân Rajamangala vào ngày 18-8. Giải đấu không áp dụng luật bàn thắng sân khách, nên Singapore cần thắng với cách biệt ít nhất hai bàn để đưa cuộc đối đầu trở lại thế cân bằng. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với đoàn quân của HLV Gavin Lee.

HỮU THÀNH