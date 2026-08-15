Tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá thành phố, UBND TPHCM vừa chính thức cho phép tổ chức trình chiếu các trận đấu của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam tại giải AFF Cup 2026 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

TPHCM lắp đặt 5 màn hình LED "khổng lồ" tiếp lửa đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: Quỳnh Mai

Cụ thể, theo Công văn số 6409/UBND-VX vừa được ban hành ngày 15-7-2026, lãnh đạo thành phố đã đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức không gian xem bóng đá công cộng. Sự kiện trình chiếu này sẽ kéo dài từ ngày 24-7 đến hết ngày 27-8-2026, bám sát theo lịch thi đấu cụ thể của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu.

Địa điểm được lựa chọn tổ chức tiếp tục là "chảo lửa" quen thuộc của người hâm mộ thành phố: tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn từ ngã tư Lê Lợi kéo dài đến ngã ba Tôn Đức Thắng, thuộc phường Sài Gòn. Công ty Cổ phần Bóng đá TPHCM được giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai dự án này, với quy mô lắp đặt bao gồm năm màn hình điện tử (LED) và năm gian hàng (booths) của các đơn vị tài trợ. Về tiến độ thi công, công tác lắp đặt bắt đầu từ 00h00 ngày 21-7 và đơn vị tổ chức cam kết sẽ tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng nguyên trạng vào ngày 28-8-2026.

Đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam đổ về

﻿ phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vũ HLV Kim Sang-sik và các cầu thủ vào tối ngày 16-8-tới.

Trong văn bản chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu sự kiện phải hướng tới mục đích phục vụ người dân xem bóng đá, ủng hộ đội tuyển quốc gia và hoàn toàn không mang tính thương mại. Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt thiết kế chặt chẽ, đảm bảo kích thước các màn hình và gian hàng hài hòa với không gian cảnh quan chung của khu vực trung tâm thành phố.

Bên cạnh không khí lễ hội sôi động, yếu tố an toàn, an ninh được chính quyền thành phố đặt lên hàng đầu. Công ty Cổ phần Bóng đá TPHCM phải phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành như Công an Thành phố, Sở Xây dựng và chính quyền địa phương để đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ.

Người hâm mộ thích thú đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để đón xem tuyển Việt Nam

﻿thi đấu tại ASEAN Cup 2026.

Mặt khác, các phương án y tế, phòng chống dịch bệnh, an ninh mạng, an toàn điện và vệ sinh môi trường cũng phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đặc biệt, ban tổ chức phải bố trí sơ đồ thoát hiểm, hệ thống thông báo cảnh báo sự cố và lưu ý các phương án ứng phó với tình hình thời tiết mưa, bão. Đơn vị tổ chức sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố nào xảy ra về mặt nội dung, kỹ thuật hay an toàn công cộng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ tiếp lửa

﻿cho thầy trò HLV Kim Sang-sik "chiến đấu" với Malaysia vào ngày 16-8 tới.

Việc tiếp tục tổ chức các điểm xem bóng đá tập trung tại trung tâm TPHCM không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí, thể hiện niềm đam mê thể thao của người dân mà còn hứa hẹn tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho những "Chiến binh sao vàng" trên hành trình chinh phục đỉnh cao ASEAN Cup 2026.

Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 20h ngày 16-8. Ngay sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik và các cầu thủ về nước, chuẩn bị cho trận bán kết lượt về, diễn ra vào lúc 20h ngày 19-8 trên sân vận động Mỹ Đình.

DŨNG PHƯƠNG