Mưa lớn tại Malaysia thử thách đội tuyển Việt Nam

Thời tiết diễn biến thất thường tại thủ đô Kuala Lumpur đang trở thành một trong những thử thách đối với đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị lẫn thi đấu trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp chủ nhà Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Malaysia hôm 14-8. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Trưa 14-8, trong ngày thứ hai có mặt ở Kuala Lumpur, đội tuyển Việt Nam đón một trận mưa lớn kèm sấm chớp. May mắn, mưa bắt đầu ngớt trước thời điểm thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào buổi tập đầu tiên tại địa phương. Đây cũng là một phần lý do ban huấn luyện đẩy giờ tập lên sớm 30 phút, khi trời đã tạnh. Các tuyển thủ ra sân trong điều kiện trời không còn mưa, song mặt cỏ vẫn ướt và xuất hiện một số khu vực có dấu hiệu trơn trượt.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào buổi tập cuối cùng và cũng là buổi tập làm quen sân thi đấu Kuala Lumpur vào lúc 17 giờ ngày 15-8. Dự báo thời tiết cho thấy khả năng xuất hiện mưa trong ngày này lên tới khoảng 75%. Đến ngày thi đấu 16-8, xác suất mưa vẫn ở mức khoảng 65%.

Nếu trời vẫn mưa trong thời gian đội tuyển Việt Nam tập luyện và thi đấu, điều kiện sân bãi có thể ảnh hưởng đáng kể đến cách vận hành chiến thuật. Lối chơi phối hợp bóng ngắn, di chuyển linh hoạt và kiểm soát bóng vốn là một trong những điểm mạnh của Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội có thể gặp khó khi mặt sân ướt, bóng đi theo quỹ đạo khó kiểm soát.

Đáng chú ý, sân thi đấu tại Malaysia sử dụng mặt cỏ lá gừng, loại mặt sân có thể trở nên trơn trượt khi thấm nước. Điều này làm tăng nguy cơ cầu thủ mất thăng bằng, va chạm hoặc gặp chấn thương trong những tình huống tranh chấp và tăng tốc.

Thời tiết xấu không phải vấn đề hoàn toàn mới với đội tuyển Việt Nam. Tại ASEAN Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik từng phải thi đấu trong điều kiện mưa lớn trước giờ bóng lăn ở cuộc tiếp đón Singapore tại vòng bảng. Khi đó, đội chủ nhà kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều sức ép nhưng chỉ có được kết quả hòa 0-0. Bài học ấy vẫn còn vẹn nguyên giá trị đối với Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội. Khả năng thích nghi với điều kiện thi đấu đôi khi có ý nghĩa không kém yếu tố chiến thuật hay kỹ thuật.

Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kiêm Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, cho biết trước đây toàn đội từng thi đấu tại Singapore và Philippines trên mặt cỏ nhân tạo. Vì vậy, VFF đã xác định trước những vấn đề có thể phát sinh để cùng ban huấn luyện chuẩn bị cho cầu thủ, từ những chi tiết như giày thi đấu đến các yêu cầu chuyên môn. Ban huấn luyện và các trợ lý cũng đã hướng dẫn cầu thủ làm quen với những điều kiện sân bãi khác nhau, qua đó hạn chế sự bỡ ngỡ khi bước vào trận đấu.

Thành thử, buổi tập làm quen sân thi đấu sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam đánh giá thực tế mặt cỏ, điều chỉnh cách di chuyển và lựa chọn phương án thi đấu phù hợp, qua đó hướng tới một kết quả thuận lợi trên sân khách trước khi tái đấu đối thủ ở trận lượt về sau đó 3 ngày.

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HỮU THÀNH