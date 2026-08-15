Khách mời kém nhiệt, bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 nguy cơ tiếp tục giảm

Sự rút lui đẩy bất ngờ của các đội bóng lớn như Trung Quốc và Ấn Độ đã biến giải đấu đầy kỳ vọng này trở thành một "bước lùi", trực tiếp đe dọa đến giá trị thương mại và bản quyền truyền hình.

Đội tuyển Việt Nam thắng Bangladesh 3-0 trong trận giao hữu vào năm 2025. Ảnh: VFF

FIFA ASEAN Cup 2026 từng được kỳ vọng sẽ là ngày hội bóng đá bùng nổ với sự góp mặt của các khách mời chất lượng ngoài khu vực. Tuy nhiên, kịch bản thực tế lại đang diễn ra theo hướng hoàn toàn ngược lại. Hai quốc gia sở hữu thị trường tài trợ và lượng khán giả khổng lồ là Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt rút lui.

Nguyên nhân Ấn Độ hủy tham dự giải vào giờ chót để ưu tiên cho trận đấu giao hữu mang tính thương mại đỉnh cao với đội tuyển Brazil. Bangladesh, đội bóng xếp hạng 181 thế giới được lựa chọn làm phương án vá víu cuối cùng sau Pakistan cũng không tạo được hiệu ứng.

Việc chọn Bangladesh có thể xem là một bước lùi của FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên được tổ chức với nhiều kỳ vọng về sự phong phú của các khách mời. Sau khi các đội tuyển đến từ thị trường thật hấp dẫn với các nhà tài trợ là Trung Quốc và Ấn Độ rút lui thì cái tên được chọn là Bangladesh thực sự gây bất ngờ khi trình độ của đội này chưa bằng một số đội hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Ngay chính Bangladesh cũng xem đây là cơ hội cho họ khởi động trước thềm giải vô địch Nam Á 2026. Họ xem những đối thủ tại FIFA ASEAN Cup như “quân xanh” chất lượng cao để cọ sát. Trước đó có tin là ngoài Bangladesh, FIFA cũng hướng đến Jordan, Syria, Kyrgyzstan, Lebanon được dự báo thay thế.

Ảnh: ASEANFOOTBALL

Có thể xem chính những nhà tổ chức FIFA ASEAN Cup 2026 cũng bị động trong lần đầu tổ chức giải đấu này khi bất ngờ trước những sự rút lui từ các khách mời trước đó. Bởi nếu có thời gian, khách mời ngoài khu vực Đông Nam Á có thể được mở rộng hơn, phong phú và chất lượng hơn.

Trước mắt, việc chất lượng khách mời không được như dự kiến ban đầu, FIFA ASEAN Cup 2026 như một bước lùi trong công tác chuẩn bị so với giải đấu vốn có truyền thống là ASEAN Cup.

Từ đó cũng sẽ tác động đến yếu tố bản quyền truyền hình khi ban đầu được đề nghị giá 3 triệu USD, sau đó có thông tin là giảm xuống 2,6 triệu USD. Nhưng khả năng sẽ còn hạ nữa một khi hai thị trường với tổng dân số hơn 3 tỷ dân từ Trung Quốc và Ấn Độ không còn sau khi đội tuyển của hai quốc gia này rút lui thì sức hút thương mại không đạt kỳ vọng.

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