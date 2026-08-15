Truyền thông Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam quyết tâm vào chung kết ASEAN Cup lần thứ 3 liên tiếp

Đội tuyển Việt Nam đang tích cực tập luyện hướng đến trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp chủ nhà Malaysia. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

ASEAN United FC, website chính thức của giải đấu, đặt tít: “Đương kim vô địch Việt Nam hướng tới trận chung kết thứ 3 liên tiếp”. Kênh này chỉ ra rằng, không chỉ có lợi thế từ tư cách đương kim vô địch, màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng cũng đang giúp Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội tạo được niềm tin lớn. Bài viết có đoạn: “HLV Kim Sang-sik đã khai thác hiệu quả chiều sâu đội hình 25 cầu thủ. Toàn đội đạt thành tích bất bại tại vòng bảng với 10 điểm, đồng thời ghi 13 bàn, nhiều nhất giải”.

Nhận định này cũng được Bola.com, kênh truyền thông bóng đá lớn của Indonesia, chia sẻ. Đơn vị này cho rằng việc đứng đầu bảng A giúp Việt Nam có cơ sở để tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch. Bola.com đồng thời nhắc lại thất bại của Malaysia trước Việt Nam ở chung kết năm 2018, khi Harimau Malaya được dẫn dắt bởi chính HLV Tan Cheng Hoe và thua với tổng tỷ số 2-3. Bài viết có đoạn: “Những chiến binh sao vàng” (biệt danh của đội tuyển Việt Nam - PV) chưa từng bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, nhưng giờ đang đứng trước cơ hội làm nên cột mốc lịch sử”.

Không chỉ Indonesia, các kênh truyền thông tại Thái Lan như Siam Sports hay Thairath cũng khẳng định nhà đương kim vô địch đang sở hữu nền tảng tốt để tiến sâu đến trận đấu cuối cùng.

Từ Malaysia, sự đánh giá dành cho đội tuyển Việt Nam thậm chí còn rõ nét hơn. Nhật báo New Straits Times, Harian Metro, The Star... những ngày qua tập trung khai thác góc nhìn từ phía đội nhà, đặc biệt là những phát biểu của HLV Tan Cheng Hoe, các tuyển thủ và giới chuyên môn. Trong đó, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn, còn Malaysia ở vị thế cửa dưới nên không chịu nhiều áp lực và cần tận hưởng trận đấu.

Đáng chú ý, Malaysia đang gặp những tổn thất lớn về lực lượng khi có đến 7 cầu thủ dính chấn thương hoặc phải trở về CLB chủ quản do ASEAN Cup không thuộc FIFA Days. Trong hoàn cảnh đó, truyền thông nước này liên tục tìm kiếm những điểm tựa tinh thần, từ kinh nghiệm của HLV Tan Cheng Hoe, phong độ cao của đội trưởng Paulo Josue cho đến quyết tâm của tài năng trẻ Pavithran, qua đó tiếp thêm tinh thần cho đội nhà.

HỮU THÀNH