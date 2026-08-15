Sân Kuala Lumpur tĩnh lặng trước trận Malaysia - Việt Nam

Sáng nay (15-8), nhân dịp buổi họp báo trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, Ban tổ chức nước chủ nhà Malaysia đã tạo điều kiện để phóng viên Việt Nam vào bên trong sân Kuala Lumpur tham quan, ghi hình và có cái nhìn cận cảnh về địa điểm sẽ diễn ra cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển Malaysia và Việt Nam.

Sân Kuala Lumpur đang hoàn thiện những bước cuối cùng trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia - Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Với sức chứa khoảng 18.000 chỗ ngồi, sân Kuala Lumpur được xem là khá nhỏ nếu đặt trong bối cảnh một trận đấu cấp đội tuyển quốc gia Malaysia. Tuy nhiên, đây lại là lựa chọn phù hợp nhất của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong thời điểm hiện tại.

Bởi SVĐ quốc gia Bukit Jalil, với sức chứa hơn 80.000 người, đang đóng cửa để tu sửa, chuẩn bị phục vụ SEA Games năm tới. Trong khi đó, một địa điểm bóng đá nổi tiếng khác tại địa phương là sân Shah Alam nằm khá xa và cũng đang có dấu hiệu xuống cấp. Vì vậy, sân Kuala Lumpur được lựa chọn để tổ chức trận bán kết lượt đi giữa hai đội. Đây cũng là sân nhà của Kuala Lumpur, CLB đang thi đấu tại Giải VĐQG Malaysia.

Khu vực ngồi VIP của sân Kuala Lumpur. ẢNH: TÂM HÀ

Theo ghi nhận, khu vực xung quanh sân khá im ắng. Bên trong, mặt sân Kuala Lumpur được chăm sóc tương đối tốt. Ban tổ chức địa phương đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để sẵn sàng cho cuộc đối đầu giữa Malaysia và Việt Nam lúc 20 giờ ngày 26-8 (giờ Việt Nam). Dự kiến vào 16 giờ chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào buổi tập cuối cùng, đồng thời là buổi tập làm quen sân thi đấu.

Song điều kiện thời tiết mới là yếu tố khiến đội tuyển Việt Nam phải lưu tâm. Nhân buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik, trợ lý ngôn ngữ Đỗ Văn Anh và tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng trực tiếp quan sát điều kiện thi đấu. Xuân Son cho biết anh không hài lòng với sân bãi tại đây.

Không khí bên ngoài sân khá tĩnh lặng. ẢNH: TÂM HÀ

Sân Kuala Lumpur sử dụng mặt cỏ lá gừng, loại cỏ có đặc tính khá khác biệt và có thể trở nên trơn trượt khi thấm nước. Trong khi đó, thời tiết tại địa phương thất thường và khả năng xuất hiện mưa được dự báo ở mức cao. Nếu mưa kéo dài trong thời gian đội tuyển Việt Nam tập luyện hoặc thi đấu, điều kiện sân bãi có thể tác động đáng kể đến cách vận hành chiến thuật.

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam đã xác định trước những vấn đề có thể phát sinh để cùng ban huấn luyện chủ động chuẩn bị.

Toàn cảnh sân Kuala Lumpur trước trận đấu giữa Malaysia - Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

HỮU THÀNH