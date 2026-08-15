Bóng đá trong nước

Xuân Son không hài lòng với mặt cỏ sân Kuala Lumpur

SGGPO

Mặt cỏ của sân vận động Kuala Lumpur là một trong những đề tài bàn luận những ngày qua. Một số sân tại V-League có mặt cỏ lá gừng và ảnh hưởng, thường có xu hướng giữ bóng sâu hơn, khiến tốc độ luân chuyển của bóng chậm lại đáng kể. Trong chia sẻ tại buổi họp báo trước trận đấu, tiền đạo Xuân Son phần nào e ngại về chuyện này.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son tại buổi họp báo trưa 15-8.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son tại buổi họp báo trưa 15-8.

“Thành thật mà nói, tôi không thích mặt cỏ này. Với tôi, nó giống như một mặt cỏ cứng và lạnh. Tôi từng thi đấu trên mặt sân như thế này nhiều lần ở Việt Nam và gặp khó khăn khi thi đấu trong điều kiện như vậy”, Xuân Son cho biết, “Nhưng ngày mai chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất, không có vấn đề gì. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt hơn và giành được kết quả”.

Theo Xuân Son, mục tiêu quan trọng nhất trong trận đấu là giành chiến thắng cho đội tuyển. Toàn đội đã có sự chuẩn bị trong những ngày qua và đang có được sự tự tin trước cuộc đối đầu với Malaysia. Cầu thủ từng đoạt danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2024 chia sẻ: “Thành thật mà nói, tôi không muốn chứng minh điều gì cả. Tôi không cần phải chứng minh điều gì. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình trong một trận đấu lớn.

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Điều quan trọng nhất ngày mai là phải làm thật tốt để giành chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị. Đội bóng đã tập luyện kỹ cho trận đấu này và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Đánh giá về đội chủ nhà Malaysia, Xuân Son dành sự tôn trọng cho đối thủ, đồng thời cho rằng Malaysia sở hữu một đội hình có chất lượng. “Ngày mai, tất nhiên, tôi chờ đợi được thi đấu trong những trận đấu lớn như thế này. Đối đầu với Malaysia lúc nào cũng đặc biệt. Họ có một đội hình tốt và bạn có thể mong đợi rất nhiều từ đối thủ”.

QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Xuân Son Mặt cỏ ASEAN Cup 2024 Thành thật Mặt sân Không thích Sự tự tin Quan trọng nhất Malaysia Vua phá lưới

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