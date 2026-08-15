HLV Kim Sang-sik: "Lịch sử đối đầu với Malaysia đã là quá khứ"

Phát biểu trước trận bán kết lượt đi, thuyền trưởng tuyển Việt Nam tỏ ra thận trọng trước chủ nhà Malaysia nhưng khẳng định toàn đội đang có quyết tâm cao nhất để hướng tới tấm vé vào chung kết.

HLV Kim Sang-sik tự tin hướng đến mục tiêu cùng các học trò đạt kết quả tốt ở trận lượt đi. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16-8 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Kuala Lumpur. Tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ thẳng thắn về sự chuẩn bị của "Những chiến binh sao vàng".

Rũ bỏ áp lực từ quá khứ

Dù lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định ông và các học trò không hề chủ quan. Ông muốn toàn đội tập trung tối đa cho 90 phút sắp tới thay vì nhìn vào những con số thống kê cũ.

"Đây là một trận đấu hoàn toàn mới giữa Malaysia và Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng là giành một kết quả tốt. Các cầu thủ hiện có tinh thần và động lực rất cao" - HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Nhà cầm quân sinh năm 1976 cũng bày tỏ niềm vinh dự khi đưa đội tuyển lọt vào vòng bán kết. Tuy nhiên, ông thừa nhận thử thách trên sân khách là không hề nhỏ: "Trận đấu này không hề dễ dàng, đặc biệt khi phải chơi trên sân đối phương. Chúng tôi cần nỗ lực hết mình và các cầu thủ cũng phải nhanh chóng làm quen với mặt cỏ mới tại đây".

Các tuyển thủ Việt Nam thoải mái tâm lý trước trận đấu.

Đánh giá cao sức mạnh tập thể của Malaysia

Dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện mới, đội tuyển Malaysia đã có nhiều thay đổi tích cực so với những lần chạm trán trước đây. HLV Kim Sang-sik đánh giá cao sự cân bằng trong lối chơi của đội chủ nhà.

Malaysia thường vận hành sơ đồ 4-4-2, tạo nên kết cấu đội hình rất cân bằng và ổn định. Ngoài ra, các cầu thủ chủ nhà đều sở hữu kỹ năng chuyên môn tốt.

Dù vậy, thuyền trưởng tuyển Việt Nam tự tin đã có phương án phong tỏa đối thủ: "Ban huấn luyện và hàng phòng ngự đã phân tích kỹ điểm mạnh, điểm yếu của từng cá nhân bên phía Malaysia. Tuy nhiên, bóng đá là trò chơi tập thể chứ không chỉ là câu chuyện của cá nhân. Tôi tin vào sức mạnh hệ thống của tuyển Việt Nam và kỳ vọng vào một kết quả khả quan vào ngày mai".

Vòng bảng đã khép lại, thử thách thực sự bắt đầu

Tuyển Việt Nam bước vào bán kết với bảng thành tích ấn tượng tại vòng bảng (4 trận thắng, 1 trận hòa). Dù vậy, HLV Kim Sang-sik nhắc nhở các học trò phải ngay lập tức quên đi niềm vui này.

Ông nhấn mạnh: "Tính chất của vòng bảng khác hoàn toàn so với vòng bán kết. Ở giai đoạn knock-out này, áp lực lớn hơn nhưng động lực của các cầu thủ cũng cao hơn. Mục tiêu quan trọng nhất lúc này là sự cống hiến và nỗ lực không ngừng nghỉ trên sân".

Cuối buổi họp báo, chiến lược gia người Hàn Quốc không quên gửi lời tri ân đến các cổ động viên nhà: "Nếu tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ ứng trực tiếp từ người hâm mộ, đó sẽ là điểm tựa tuyệt vời để đội tuyển hướng tới kết quả tốt nhất".

QUỐC CƯỜNG