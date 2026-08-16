HLV Kim Sang-sik và bài toán Quang Hải: Đi tìm sự thực dụng trên đất Malaysia

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lớn trong chuyến làm khách lần này. Xét từ lịch sử đối đầu, lực lượng cho đến phong độ hiện tại, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đều tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ.

HLV Kim Sang-sik sẽ có những tính toán đội hình nhằm giành lợi thế sau trận lượt đi tại Malaysia.

Khó khăn chồng chất khó khăn cho đội chủ nhà Malaysia khi đội hình của họ bị suy yếu rõ rệt. Việc vắng mặt nhiều trụ cột do chấn thương cùng quyết định triệu tập quân từ các CLB chủ quản khiến Malaysia chỉ còn vỏn vẹn 16 đến 17 cầu thủ lành lặn cho cuộc so tài này. Đây rõ ràng là một lợi thế không thể phủ nhận dành cho tuyển Việt Nam.

Bài học cảnh giác và thách thức nơi đất khách

Tuy nhiên, lợi thế càng lớn thì áp lực giữ cái đầu lạnh càng cao. Bài học từ trận gặp Singapore ở vòng đấu bảng vẫn còn nguyên giá trị. Bản thân các cầu thủ Việt Nam đã có kinh nghiệm xương máu, vì vậy sự thận trọng và tôn trọng đối thủ phải được đặt lên hàng đầu.

Dù sở hữu hàng công mạnh, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào bế tắc nếu đối phương tổ chức phòng ngự kiên cường và chủ động chia cắt khu trung tuyến. Khi đó, các chân sút của chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng "đói bóng" và phải chạy không trên sân. Cần nhớ rằng, các hậu vệ Malaysia luôn nổi tiếng với lối đá áp sát, "nanh vuốt". Cộng với điểm tựa sân nhà chật kín khán giả, họ chắc chắn sẽ tạo ra một bức tường phòng ngự không dễ bị xô đổ.

Đình Bắc tiếp tục là thách thức cho hàng phòng ngự Malaysia

Trục giữa an toàn và canh bạc mang tên Quang Hải

Những ngày qua, phong độ của Nguyễn Quang Hải đã trở thành đề tài bàn luận và phân tích sôi nổi của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Ở trận đấu tối nay, nhiều khả năng Hải "con" sẽ tiếp tục phải xuất phát trên băng ghế dự bị.

"Quyết định này có thể không thuần túy nằm ở câu chuyện phong độ cá nhân, mà là vì đấu pháp chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Việc để Lê Phạm Thành Long đá chính cặp cùng Nguyễn Hoàng Đức sẽ mang lại sự bọc lót an toàn hơn cho trục giữa, đặc biệt là trong việc khỏa lấp khoảng trống phía sau lưng hàng tiền vệ".

Ở hàng phòng ngự, vị trí của Đoàn Văn Hậu có lẽ cũng đang khiến chiến lược gia người Hàn Quốc phải đắn đo. Nhiều khả năng, bộ ba trung vệ xuất phát của tuyển Việt Nam sẽ là Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh và Phạm Xuân Mạnh. Trong số này, Việt Anh đang lấy lại phong độ rất cao và sở hữu tư duy hỗ trợ tấn công cực kỳ hiệu quả. Ở hai hành lang cánh, Nguyễn Văn Vĩ (cánh trái) và Trương Tiến Anh (cánh phải) là những phương án tối ưu nhờ khả năng làm chủ không gian tốt thời gian qua.

HLV Kim Sang-sik sẽ kéo dài chuỗi 22 trận bất bại cùng đội tuyển Việt Nam sau chuyến làm khách tại Malaysia vào tối 16-8?

Hàng công giàu sức mạnh và mục tiêu 3 điểm

Trên mặt trận tấn công, sau những thử nghiệm đầy bất ngờ và hiệu quả trước Indonesia, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ ưu tiên những quân bài thiên về sức mạnh và càn lướt cho trận đấu này. Bộ đôi ngoại binh nhập tịch và gốc Việt gồm Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son được kỳ vọng sẽ đá chính ngay từ đầu, sát cánh cùng tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc.

Ý đồ của tuyển Việt Nam rất rõ ràng: sớm áp đặt lối chơi và tạo áp lực nghẹt thở ngay bên phần sân Malaysia. Điều này không chỉ giúp chúng ta tìm kiếm bàn thắng sớm để giải tỏa áp lực, mà còn là phương án gián tiếp giảm tải gánh nặng cho hệ thống phòng ngự nhà.

Đá trên sân khách, sự hiệu quả và an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Dù mục tiêu tối thượng của đội tuyển Việt Nam là một chiến thắng, nhưng độ khó của thử thách lần này là không hề nhỏ. Khu trung tuyến sẽ là chiến trường khốc liệt quyết định thành bại, nơi đòi hỏi sự già rơ của hàng tiền vệ cùng cái đầu lạnh, nhạy bén của các chân sút trước mỗi cơ hội được tạo ra.

QUỐC CƯỜNG