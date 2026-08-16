17 cầu thủ Malaysia rèn đấu pháp cho cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam

Đội chủ nhà Malaysia chỉ còn 20 cầu thủ tập luyện bình thường trước cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026, trong đó có 3 thủ môn.

Đội tuyển Malaysia đang sức mẻ nghiêm trọng về lực lượng. ẢNH: FAM

18 giờ 30 ngày 15-8, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe bước ra sân đấu Kuala Lumpur để tập buổi cuối cùng. Lực lượng của buổi tập lần này không có gì thay đổi khi đội chủ nhà chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân sự.

Theo ghi nhận trong 15 phút được tác nghiệp, Malaysia có 23 cầu thủ ra sân. Ba thủ môn được bố trí tập riêng các tình huống liên quan đến bóng hai, bóng bật ra, trong khi 17 cầu thủ còn lại tham gia những bài tập cùng đội. Trong khi đó, ba cầu thủ Endrick, Aliff Haiqal và Haquimi không tập chung mà thực hiện giáo án riêng, chủ yếu là chạy bộ cùng trợ lý của HLV Tan Cheng Hoe, rồi sau đó tập những bài bổ trợ.

Trong 3 cầu thủ tập riêng, tiền vệ Endrick băng kín đầu gối trái và chạy quanh sân. Anh có 2 năm khoác áo Công an TPHCM và tươi cười khi gặp lại truyền thông Việt Nam. Tuy nhiên, chấn thương nặng khiến cầu thủ này phải nghỉ hết giải đấu.

Cựu tiền vệ Công an TPHCM Endrick phải tập riêng. ẢNH: FAM

Như vậy, nếu tính lực lượng có thể tập luyện bình thường, Malaysia hiện còn 20 cầu thủ lành lặn chuẩn bị đối đầu Việt Nam ở trận bán kết lượt đi lúc 20 giờ ngày 16-8. Ngoài 3 cầu thủ tập riêng, Malaysia còn không có Jimmy Raymond, Fazrul Amir, Engku Shakir và Mohamadou Sumareh vì những vấn đề về chấn thương và thể lực. Trong khi đó, tiền vệ Wan Kuzain đã trở lại CLB chủ quản Sporting Jax tại Mỹ.

Buổi tập cuối cùng của Malaysia diễn ra vô cùng thoải mái với những tiếng cười. Tiền đạo nhập tịch Paulo Josue tiếp tục được kỳ vọng là mũi nhọn quan trọng nhất của Malaysia. Ở tuổi 37, cầu thủ gốc Brazil này đang tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội với 3 pha lập công. Ngoài ra, truyền thông Malaysia cũng hy vọng vào tài năng trẻ 21 tuổi Pavithran, người đã 2 lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại vòng bảng.

Malaysia bị đánh giá thấp hơn Việt Nam trước trận bán kết, nhưng HLV Tan Cheng Hoe cùng các tuyển thủ khi trả lại truyền thông khẳng định không chịu áp lực quá lớn. Tất cả đều quyết tâm hướng đến kết quả tích cực trên sân nhà để tạo lợi thế tinh thần trước trận lượt về tại Mỹ Đình (Hà Nội) sau đó 3 ngày.

HỮU THÀNH