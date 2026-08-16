HLV Anthony Hudson: Thái Lan đáng lẽ phải ghi 4-5 bàn vào lưới Singapore

Theo HLV Anthony Hudson, nếu tận dụng triệt để các cơ hội tạo ra thì Thái Lan phải ghi thêm 1-2 bàn trong chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Singapore ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

HLV Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan. ẢNH: FAT

“Thái Lan không thể kiểm soát thế trận theo đúng ý muốn, nhưng tôi đánh giá cao khả năng tận dụng cơ hội của các học trò. Tất nhiên, cá nhân tôi hơi tiếc vì đáng lẽ toàn đội có thể ghi thêm 1-2 bàn. Tuy nhiên, sau cùng thì chúng tôi vẫn giành chiến thắng”, HLV Anthony Hudson chia sau trận đấu vào tối 15-8.

Trên sân Jalan Besar, Thái Lan nhập cuộc hiệu quả dù để Singapore kiểm soát bóng phần lớn thời gian. Sự khác biệt giữa đôi bên nằm ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Phút 14, đội trưởng Sarach Yooyen khởi xướng pha phản công, trước khi Teerasak Poeiphimai dứt điểm gọn gàng mở tỷ số. 12 phút sau, tiền đạo này tiếp tục lập công, giúp “Voi chiến” dẫn 2-0.

Singapore có cơ hội rút ngắn cách biệt ở phút 32 khi trọng tài Mahmood Al Majarafi, sau khi tham khảo VAR, cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Tuy nhiên, Shawal Anuar không thể đánh bại thủ môn Kampol trong thế đối mặt.

Sau giờ nghỉ, HLV Gavin Lee đưa Ilhan Fandi vào sân nhằm tăng sức ép. Dù vậy, khi Singapore chưa tạo được khác biệt, Thái Lan tiếp tục tung đòn phản công. Phút 51, Kakana Khamyok cắt bóng giữa sân rồi chuyền sang cánh trái cho Gustavsson. Tiền đạo Thái Lan tăng tốc vượt qua Lionel Tan trước khi căng ngang để Ratree đệm bóng một chạm, nâng tỷ số lên 3-0.

HLV Hudson giải thích: “Tôi cũng không nghĩ rằng Thái Lan có thể kiểm soát và thực hiện mọi thứ theo đúng ý muốn trong thời gian kiểm soát bóng. Nếu nhìn lại, Singapore đã chơi rất tốt khi đối đầu với Việt Nam và Indonesia tại vòng bảng. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, chúng tôi đã trao đổi cùng nhau. Thực tế cả 3 bàn thắng của toàn đội đều đến từ những tình huống phản công, chứ không phải từ những pha ghi bàn được lên kế hoạch ngay từ đầu. Chúng xuất phát từ diễn biến thực tế của trận đấu”.

Các tuyển thủ Thái Lan đang nắm lợi thế quá lớn trước trận lượt về. ẢNH: FAT

Sau bàn thua thứ ba, hàng thủ Singapore để lộ nhiều khoảng trống. Phút 65, Picha Autra có cơ hội nâng tỷ số khi dốc bóng từ giữa sân trong thế ba đánh một, nhưng quyết định tự dứt điểm và không thắng được thủ môn Izwan. Đây là tình huống cho thấy Thái Lan hoàn toàn có thể tạo ra cách biệt lớn hơn.

Singapore nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng chỉ có một trong 8 pha dứt điểm đi trúng đích. Phút 84, Ilhan Fandi tận dụng cơ hội rút ngắn tỷ số xuống 1-3, đem lại hy vọng cho đội chủ nhà trước trận lượt về. HLV Hudson thừa nhận Singapore gây ra nhiều khó khăn bởi khả năng tổ chức và tạo áp lực tốt. Ông tiếp lời: “Thái Lan phải thay đổi hệ thống để ưu tiên bảo vệ thành quả. Mục tiêu quan trọng nhất là giành chiến thắng, và chúng tôi đã làm được”.

Chiến thắng 3-1 giúp Thái Lan duy trì mạch toàn thắng từ đầu giải, đồng thời tạo lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân Rajamangala ngày 18-8. Singapore cần thắng cách biệt ít nhất hai bàn để đưa cuộc đối đầu trở lại thế cân bằng do giải không áp dụng luật bàn thắng sân khách.

HLV Hudson cảnh báo: “Khi trở lại Bangkok, chúng tôi vẫn chưa thể tự tin hay nghĩ rằng mọi thứ đã an toàn. Tuy nhiên, toàn đội đang có cảm giác tốt hơn nhờ lợi thế hiện tại. Thái Lan phải tôn trọng đối thủ, trở về chuẩn bị kế hoạch và tìm cách đối phó tốt hơn ở trận lượt về”.

HỮU THÀNH