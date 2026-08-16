Vé xem trận Malaysia - Việt Nam bán ra chưa lấp được một nửa sân Kuala Lumpur

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) mới bán được 5.219 vé cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam, diễn ra trên sân Kuala Lumpur lúc 20 giờ tối nay (16-8, giờ Việt Nam).

Trận bán kết lượt đi giữa Malaysia - Việt Nam chưa thật sự nóng tại Kuala Lumpur. ẢNH: TÂM HÀ

Số liệu được FAM công bố vào 20 giờ ngày 15-8, đúng một ngày trước khi trận đấu diễn ra. Lượng vé bán ra mới tương đương khoảng 29% so với sức chứa 18.000 chỗ của sân Kuala Lumpur.

Theo hệ thống bán vé trực tuyến, hiện chỉ có hai khu vực đã hết vé là khán đài VIP có giá 100 RM (khoảng 640.000 đồng), và khu vực B2 có giá 50 RM (khoảng 350.000 đồng). Sáu khu vực còn lại vẫn tiếp tục mở bán, trong đó có khu vực D1 được bố trí riêng cho cổ động viên Việt Nam.

Cần lưu ý, 18.000 chỗ là sức chứa tối đa của sân Kuala Lumpur, không phải toàn bộ số vé thương mại được FAM đưa ra bán. Một phần vé có thể được dành cho quan chức, nhà tài trợ, khách mời... Do đó, chưa thể khẳng định chính xác tỷ lệ vé chưa bán trên tổng số vé thương mại.

Dù vậy, với 5.219 vé được tiêu thụ, sức mua hiện tại rõ ràng vẫn ở mức cực kỳ thấp khi giải đấu đã tiến đến vòng bán kết. Đáng chú ý, trong số này có cả các cổ động viên Việt Nam mua vé vào khu vực D1 để trực tiếp tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Một nhóm CĐV Việt Nam bay từ Hà Nội sang Malaysia tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik

FAM bắt đầu mở bán vé trực tuyến từ sáng 11-8 thông qua Tickethotline, với nhiều mức giá gồm VIP 100 RM, tiếp theo là 70 RM (khoảng 450.000 đồng) và 50 RM. Trẻ em dưới 12 tuổi được mua vé với giá 5 RM, trong khi mỗi căn cước công dân được mua tối đa 10 vé.

Một trong những nguyên nhân khiến vé bán chậm là giá vé tăng mạnh so với vòng bảng. Mức vé rẻ nhất dành cho trận gặp Việt Nam tăng gần 67%, khiến quyết định của FAM vấp phải nhiều phản ứng trên mạng xã hội và xuất hiện dấu hiệu người hâm mộ Malaysia tẩy chay. Tại hai trận đấu diễn ra trên sân Kuala Lumpur ở vòng bảng, lần lượt có 10.044 khán giả đến theo dõi trận gặp Lào và 12.734 người dự khán cuộc đối đầu với Philippines.

Trong khi Malaysia gặp khó trong việc kéo khán giả đến sân, sức nóng tại Việt Nam lại hoàn toàn trái ngược. Trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 19-8 tới đã chứng kiến 2 đợt bán trực tuyến nhanh chóng hết vé.

Sự quan tâm lớn từ Việt Nam xuất phát từ mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trong khi đó, với Malaysia, trận bán kết là cơ hội để thầy trò HLV Tan Cheng Hoe vực dậy niềm tin sau những tranh cãi liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch tại vòng loại Asian Cup 2027. Nhưng trước khi nghĩ đến kết quả trên sân, bài toán lớn với FAM lúc này là làm thế nào để lấp đầy các khán đài trong cuộc tiếp đón Việt Nam.

HỮU THÀNH