CLB Công an TPHCM và tham vọng lập "Dream Team" trước mùa giải mới

Nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2026-2027 với lịch thi đấu dày đặc trên cả 4 mặt trận, CLB Công an TPHCM đã thực hiện một cuộc cải tổ mạnh mẽ và toàn diện từ băng ghế huấn luyện cho đến dàn nội, ngoại binh.

CLLB Công an TPHCM hiện đang tập huấn và thi đấu giao hữu tại Thái Lan. Ảnh: CLB

Sau khi khép lại mùa bóng 2025-2026 với danh hiệu Vô địch Cúp Quốc gia và cán đích ở vị trí thứ 5 tại V-League, ban lãnh đạo CLB Công an TPHCM đã nhanh chóng bắt tay vào công cuộc nâng cấp đội hình. Mục tiêu của đội bóng đại diện thành phố mang tên Bác không gì khác ngoài việc chinh phục những đỉnh cao mới trong chiến dịch 2026-2027 sắp khởi tranh.

Điểm tựa từ băng ghế huấn luyện

Ở mùa giải mới, Công an TPHCM sẽ phải căng sức chiến đấu trên 4 mặt trận gồm: Siêu Cúp Quốc gia, Cúp Quốc gia, V-League và giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Việc phải dàn trải sức lực trên nhiều đấu trường buộc đội bóng phải sở hữu một lực lượng đủ dày và chất lượng.

Chiến dịch "thay máu" được bắt đầu từ vị trí thuyền trưởng với bản hợp đồng mang tên HLV Diles Athanasios Arthur. Ngay khi tiếp quản chiếc ghế nóng, nhà cầm quân này đã cùng các cộng sự lên phương án nhân sự và xây dựng kế hoạch tập huấn kỹ lưỡng. Sát cánh cùng HLV Arthur là hai trợ lý đồng hương người Australia: trợ lý chuyên môn Peter Kofinas và trợ lý thể lực Dean Filopoulos. Cả hai đều là những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm với hơn 10 năm làm việc tại giải VĐQG Australia (A-League), hứa hẹn sẽ mang lại luồng gió mới về chiến thuật và nền tảng thể lực cho đội bóng.

Tân HLV Diles Athanasios Arthur (bìa phải). Ảnh: CLB

Cuộc đổ bộ của các tân binh chất lượng

Sau khi thanh lý hợp đồng với toàn bộ ngoại binh mùa trước và chia tay một loạt cầu thủ nội không còn nằm trong kế hoạch, Công an TPHCM đã kích nổ hàng loạt bom tấn trên thị trường chuyển nhượng.

Về dàn ngoại binh, đội bóng đã chiêu mộ thành công những cái tên chất lượng cao như: Narvaez (Tây Ban Nha), Cummings (Australia), Aldair Ferreira (Angola), Dirk Abels (Hà Lan) và đặc biệt là tiền đạo kỳ cựu Michael Olaha chuyển đến từ SLNA.

Bên cạnh đó, lực lượng nội binh và cầu thủ gốc Việt cũng được tăng cường mạnh mẽ. Đội bóng đã sở hữu chữ ký của hậu vệ Việt kiều Bỉ Lenn Minh Trần, thủ môn Phan Văn Biểu, tiền đạo Phan Văn Đức, cùng hai tân binh chất lượng vừa cập bến là Võ Minh Trọng và Nguyễn Phi Hoàng.

Theo quy định tại V-League 2026-2027, các CLB được đăng ký 4 ngoại binh và cả 4 được ra sân cùng lúc. Trong khi đó, tại đấu trường Đông Nam Á, số lượng ngoại binh tối đa được đăng ký lên tới 7 cầu thủ và tất cả đều được phép ra sân cùng lúc. Chính vì vậy, việc Công an TPHCM tiếp tục công bố thêm các bản hợp đồng mới trong những ngày tới là điều hoàn toàn có thể dự đoán trước.

Ảnh: CLB

Định hình một "Siêu thế lực"

Với nguồn lực tài chính mạnh mẽ, CLB Công an TPHCM đang sở hữu một đội hình có chiều sâu đáng mơ ước. Tại V-League năm nay, người hâm mộ có thể chứng kiến đội bóng này trình làng một đội hình xuất phát cực khủng: kết hợp giữa 4 ngoại binh, 3 ngôi sao Việt kiều đã nhập tịch (Patrik Lê Giang, Lee Wiliams, Khoa Ngo) cùng dàn tuyển thủ quốc gia nội chất lượng như Tiến Linh, Phan Văn Đức, Võ Minh Trọng, Nguyễn Phi Hoàng hay Nguyễn Quốc Cường.

Sự đầu tư bài bản từ khu kỹ thuật cho đến lực lượng trên sân cho thấy Công an TPHCM đang nỗ lực định hình một "Dream Team" – một thế lực thực sự của bóng đá Việt Nam và khu vực ở mùa giải 2026-2027.

Thử thách cực đại đầu tiên của thầy trò HLV Diles Athanasios Arthur sẽ là trận tranh Siêu Cúp Quốc gia gặp CLB Công an Hà Nội vào ngày 30-8 tới đây trên SVĐ Hàng Đẫy. Trận derby ngành Công an này không chỉ là màn mở màn cho mùa giải mới, mà còn là cuộc chạm trán đỉnh cao của hai trong số ba đại diện xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam bước ra đấu trường châu lục và Đông Nam Á năm nay.

QUỐC CƯỜNG