U23 Trung Quốc giành huy chương đồng bóng đá nam ASIAD 2026

Trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra vào chiều 3-10 giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan khép lại với chiến thắng nghiêng về đại diện đến từ Đông Á.

U23 Trung Quốc vượt qua U23 Uzbekistan sau loạt sút luân lưu 11m. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp U23 Uzbekistan thua trận ở loạt sút luân lưu. Trước đó, các cầu thủ Uzbekistan cũng thua Nhật Bản sau loạt “đấu súng” ở trận bán kết. Không đạt được tấm huy chương đồng an ủi cũng là điều đáng tiếc cho Uzbekistan khi bóng đá trẻ nước này vốn có tiến bộ rất nhanh trong thời gian qua.

Trở lại diễn biến trận đấu, hai đội không xa lạ gì nhau khi nhiều lần so tài trong thời gian gần đây qua các giải giao hữu U23 CFA China Team nên cùng tiếp cận trận đấu rất nhanh. U23 Trung Quốc nhập cuộc tốt hơn với lối chơi chặt chẽ bên phần sân nhà kết hợp các bài phản công nhanh hiệu quả.

Không phải đợi lâu, phút 15, U23 Trung Quốc đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ tình huống tấn công nhanh, Hu He Tao tung cú dứt điểm vào góc xa, thủ môn Muratbaev không thể cản phá dù chạm được tay vào bóng. Bàn thắng sớm đã giúp U23 Trung Quốc thoải mái về tinh thần và càng xây dựng vững lối chơi phòng ngự phản công.

U23 Trung Quốc giành hạng 3 ASIAD môn bóng đá nam. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Sức ép ngày càng gia tăng bên phần sân đội U23 Trung Quốc và hai phút trước khi kết thúc hiệp đầu, các cầu thủ U23 Uzbekistan kịp có bàn gỡ 1-1 từ cú sút hiểm hóc của Bakhromov.

Đại diện đến từ Đông Á một lần nữa vươn lên dẫn trước vào phút 54. Lần này xuất phát từ nỗ lực cá nhân của Wang Yu Dong trước khi tung cú sút đẹp mắt đánh bại thủ môn Muratbaev. Một cơ hội đáng tiếc cho Trung Quốc đào sâu cách biệt vào phút 63 khi cột dọc khung thành Uzbekistan đã từ chối bàn thắng của Zhang Yu Ning.

Uzbekistan lại dồn đội hình tấn công như ở hiệp đầu và nỗ lực xuyên phá hàng thủ nhiều tầng của U23 Trung Quốc. Đến phút 90, niềm vui đã kịp đến với Uzbekistan khi họ có bàn gỡ 2-2 từ pha đá bồi cận thành của Shodiyor Shodiboev.

Bất phân thắng bại sau 90 phút, hai đội tiến hành thi sút luân lưu 11m và thủ môn Li Hao trở thành người hùng cho U23 Trung Quốc khi hai lần đẩy thành công các lượt sút của U23 Uzbekistan, đem chiến thắng 4-3 chung cuộc về cho đội nhà.

QUỐC CƯỜNG