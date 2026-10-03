Tuyển Việt Nam nghỉ tập, lo chấn thương của Việt Anh và Hoàng Hên

Sau khi ngược dòng thắng Pakistan 4-2 và giành quyền chơi trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam dành trọn ngày 3-10 để hồi phục, trước khi tái đấu Malaysia trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta) lúc 16 giờ ngày 5-10.

Tiền đạo Việt kiều Anh Williams Minh Hoàng tự tin hơn sau khi có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. ẢNH: ANH KHOA

Đây là ngày đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Indonesia hôm 23-9 mà Nguyễn Hoàng Đức cùng đồng đội không ra sân tập luyện. Thay vào đó, toàn đội ở lại khách sạn tập thả lỏng, hồi phục thể trạng sau chuỗi trận với mật độ thi đấu dày đặc 3 ngày/trận.

Quãng nghỉ này cũng giúp ban huấn luyện có thêm thời gian đánh giá tình trạng sức khỏe và chấn thương của các tuyển thủ. Đáng chú ý nhất là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Đỗ Hoàng Hên. Cả hai gặp vấn đề trong trận thắng Pakistan và phải rời sân ở hiệp 2. Sau trận, Việt Anh đã không thể cùng toàn đội di chuyển sang khu vực CĐV để gửi lời cảm ơn.

Khả năng ra sân của Việt Anh và Hoàng Hên ở trận tranh hạng 3 vẫn chưa được xác định. HLV Kim Sang-sik cần chờ kết quả kiểm tra y tế cũng như đánh giá tình trạng cụ thể của hai cầu thủ trước khi đưa ra quyết định.

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên dính chấn thương ở trận gặp Pakistan. ẢNH: HỮU THÀNH

Không chỉ lịch thi đấu dày mà điều kiện thời tiết nóng tại Jakarta cũng như chỉ có 2 ngày nghỉ (so với 3 của Malaysia) đang đặt ra không ít thách thức cho đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, việc phục hồi và quản lý thể trạng được HLV Kim Sang-sik ưu tiên. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng để ngỏ khả năng trao cơ hội cho những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo HLV Kim Sang-sik, việc xoay tua là cần thiết khi đội tuyển Việt Nam phải thi đấu liên tục trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ông khẳng định: “Sắp tới sẽ là trận đấu thứ 4 của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp cận trận đấu tiếp theo như một trận chung kết”.

Malaysia không còn là đối thủ xa lạ với đội tuyển Việt Nam. Hai đội từng gặp nhau tại bán kết ASEAN Cup hồi tháng 8, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng với tổng tỉ số 4-0 sau 2 lượt trận.

Tiền vệ Nguyễn Hai Long đánh giá: “Không chỉ Malaysia mà các đội đều có những thay đổi tích cực về nhân sự. Bản thân tôi chờ đợi trận sắp tới gặp Malaysia. Bất cứ đối thủ nào, dù Malaysia hay Thái Lan, Việt Nam luôn háo hức chờ đợi. Đây là trận đấu đáng chờ đợi với khán giả khu vực”.

Một tín hiệu tích cực với đội tuyển Việt Nam là tiền đạo Việt kiều Anh Williams Minh Hoàng đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển. Pha lập công vào lưới Pakistan giúp anh giải tỏa áp lực, đồng thời tiếp thêm động lực cho chân sút này trước trận gặp Malaysia.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 với 6 điểm, xếp thứ 2 bảng B và giành quyền chơi trận tranh hạng 3.

HỮU THÀNH (từ Jakarta)