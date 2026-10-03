HLV Okiyama Masahiko chốt danh sách tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027

Ngày 3-10, HLV người Nhật Bản Okiyama Masahiko cùng các cộng sự đã chốt danh sách đội tuyển U17 nữ Việt Nam tham dự vòng loại giải U17 nữ châu Á 2027, hướng đến mục tiêu góp mặt ở vòng chung kết.

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẵn sàng cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027.

Danh sách 23 cầu thủ được lựa chọn gồm 3 thủ môn và 20 cầu thủ. Đây là những gương mặt đã được Ban huấn luyện theo dõi, đánh giá trong quá trình tập trung và thi đấu giao hữu, trong đó có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 10 đến 20-9.

Trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đội tuyển nữ U17 Việt Nam có điều kiện tập luyện, thi đấu cọ xát và tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào vòng loại châu Á. Đây cũng là giai đoạn quan trọng để Ban huấn luyện hoàn thiện đội hình, rà soát lực lượng và điều chỉnh những vấn đề chuyên môn trước giải đấu chính thức.

Sau khi trở về Việt Nam, đội tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho vòng loại. Ngày 28-9, đội tuyển nữ U17 Việt Nam đã di chuyển vào TPHCM, qua đó có thêm thời gian thích nghi với điều kiện thời tiết, sinh hoạt và làm quen địa điểm thi đấu tại sân vận động Bà Rịa.

Tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027, bảng D có sự góp mặt của Việt Nam, Cộng hòa Kyrgyz, Quần đảo Bắc Mariana và Palestine. Các trận đấu dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 11-10. Với sự chuẩn bị trong thời gian qua, đội tuyển nữ U17 Việt Nam đang hướng tới giải đấu với tinh thần tập trung, quyết tâm và nỗ lực thể hiện tốt nhất khả năng của mình.

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KHÁNH VÂN