Indonesia – Thái Lan: 35 năm chờ 1 chiếc cúp

Đội tuyển Indonesia bước vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 với cơ hội chấm dứt 35 năm chờ đợi một danh hiệu ở cấp đội tuyển quốc gia, dù trước cuộc đối đầu với Thái Lan, chủ nhà vẫn còn để lại nhiều tranh luận sau chiến thắng khó tin Bangladesh 9-2.

Indonesia đến gần ngôi vô địch sau 35 năm chờ đợi. Ảnh: PSSI

Vận động trường Gelora Bung Karno tối 5-10 sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá Đông Nam Á khi Indonesia tiếp Thái Lan trong trận chung kết đầu tiên của FIFA ASEAN Cup. Đội chủ nhà đứng trước cơ hội tạo nên một cột mốc đặc biệt, với lần đầu nâng cúp ở cấp đội tuyển quốc gia sau hơn ba thập niên.

Danh hiệu gần nhất thường được nhắc tới của bóng đá Indonesia là HCV SEA Games 1991 tại Manila. Khi ấy, họ vượt qua chính Thái Lan 4-3 trong loạt luân lưu ở trận chung kết. Indonesia sau đó từng giành HCV SEA Games 2023 sau chiến thắng 5-2 cũng trước người Thái, nhưng bóng đá SEA Games từ năm 2001 đã áp dụng giới hạn độ tuổi, nên thành tích này thuộc cấp đội tuyển trẻ chứ không phải đội tuyển quốc gia.

Khoảng trống danh hiệu vì thế vẫn kéo dài với làng bóng xứ Vạn đảo. Indonesia từng sáu lần vào chung kết AFF Cup nhưng đều thất bại, trở thành đội có nhiều lần về nhì nhất giải mà chưa một lần đăng quang.

FIFA ASEAN Cup 2026 mở ra cơ hội để họ viết lại câu chuyện ấy. Tuy nhiên, hành trình vào chung kết của thầy trò HLV John Herdman lại kết thúc vòng bảng bằng một màn rượt đuổi hiệu số đầy kịch tính và gây tranh luận.

Trước lượt cuối bảng A, Indonesia và Malaysia cùng đua ngôi đầu bởi thể thức chỉ trao vé chung kết cho đội đứng nhất bảng. Malaysia thắng Singapore tới 6-0, buộc Indonesia phải liên tục săn thêm bàn thắng trước Bangladesh. Chủ nhà cuối cùng thắng 9-2, trong đó có hai bàn ở thời gian bù giờ, để kết thúc bảng đấu cùng 7 điểm và cùng hiệu số +9 với Malaysia. Indonesia giành ngôi đầu nhờ ghi nhiều bàn hơn, 11 so với 9 của đối thủ.

Thực lực của Indonesia mạnh hơn hẳn so với ASEAN Cup 2026 vừa qua. Ảnh: PSSI

Điểm gây tranh cãi nằm ở thời gian bù giờ. Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã gửi yêu cầu FIFA giải thích sau khi bảng điện tử ban đầu được cho là hiển thị 2 phút bù giờ rồi thay đổi thành 7 phút. FAM nhấn mạnh họ không yêu cầu hủy kết quả, nhưng muốn có câu trả lời rõ ràng về quy trình điều hành trận đấu.

Dù vậy, tấm vé của Indonesia đã được xác nhận và trước mắt họ là đối thủ quen thuộc nhất trong những cuộc chiến danh hiệu của khu vực.

Thái Lan bước vào chung kết với vị thế nhất bảng B dù vừa thua Philippines 1-2 ở lượt cuối. “Voi chiến” có lịch sử và bản lĩnh ở các trận quyết định, còn Indonesia có sân nhà, khát vọng cùng một Gelora Bung Karno chắc chắn sẽ rực lửa.

Sau 35 năm chờ đợi, Garuda chỉ còn cách chiếc cúp một trận đấu. Trớ trêu thay, vật cản cuối cùng lại là Thái Lan, chính đối thủ từng xuất hiện trong những cột mốc đáng nhớ nhất của bóng đá Indonesia.

GIA HUY