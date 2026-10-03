Thái Lan mất điểm FIFA, Việt Nam thu hẹp khoảng cách

Lượt trận cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 tạo ra những biến động đáng chú ý trên bảng xếp hạng FIFA. Thái Lan bị trừ điểm sau thất bại 1-2 trước Philippines, trong khi Việt Nam được cộng điểm nhờ chiến thắng 4-2 trước Pakistan. Hai đội Indonesia và Malaysia cũng hưởng lợi từ những trận thắng đậm ở bảng A.

Thái Lan lại bị Việt Nam thu hẹp điểm số trên BXH FIFA sau trận thua dễ trước Philippines. Ảnh: ANH KHOA

Thái Lan bước vào lượt cuối bảng B với tâm thế khá thoải mái khi đã chắc vé vào chung kết. HLV Anthony Hudson xoay vòng mạnh đội hình, cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi và “Voi chiến” cuối cùng thua Philippines 1-2.

Kết quả ấy không ảnh hưởng đến vị trí nhất bảng của Thái Lan, nhưng lại khiến họ bị trừ khoảng 6,57 điểm FIFA vì thất bại trước đối thủ có thứ hạng thấp hơn đáng kể. Tổng điểm của đội bóng xứ Chùa vàng giảm xuống khoảng 1.252,27 điểm.

Trong khi đó, Việt Nam tận dụng tốt trận gặp Pakistan. Dù có thời điểm gặp khó khăn, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn thắng 4-2 để giành vị trí thứ hai bảng B và vé chơi trận tranh hạng ba.

Chiến thắng này giúp Việt Nam được cộng khoảng 1,80 điểm, nâng tổng điểm lên khoảng 1.237,62. Khoảng cách với Thái Lan vì thế được thu hẹp đáng kể sau hai kết quả trái ngược ở lượt cuối.

Việt Nam được cộng 1,80 điểm từ trận thắng Pakistan. Ảnh: ANH KHOA

Ở bảng A, Indonesia tạo ra trận đấu gây chú ý nhất khi thắng Bangladesh 9-2 để giành ngôi đầu và quyền vào chung kết. Kết quả ấy giúp đội bóng xứ Vạn đảo được cộng thêm khoảng 2,66 điểm FIFA, nâng tổng điểm lên khoảng 1.163,15.

Malaysia cũng cải thiện điểm số sau chiến thắng 6-0 trước Singapore. Harimau Malaya được cộng khoảng 4,74 điểm và nâng tổng điểm lên khoảng 1.095,76.

Điều đáng chú ý là Malaysia dù thắng rất đậm vẫn không thể vào chung kết. Họ cùng Indonesia có 7 điểm và hiệu số +9, nhưng thua về số bàn thắng ghi được.

Lượt trận cuối vì thế tạo ra một nghịch lý thú vị. Thái Lan giành vé vào chung kết nhưng lại mất điểm FIFA, còn Việt Nam phải tranh hạng ba nhưng vẫn tăng điểm và rút ngắn khoảng cách với đối thủ số một khu vực. Indonesia cùng Malaysia cũng có thêm điểm sau những chiến thắng tưng bừng.

KHÁNH VÂN