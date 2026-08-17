Lê Giang Patrik: Trọng tài xin lỗi khi rút thẻ đỏ và VAR đã cứu tôi

Thủ môn Lê Giang Patrik tiết lộ, trọng tài Rustam Lutfullin (Uzbekistan) đã trực tiếp xin lỗi anh sau khi rút thẻ đỏ trong tình huống tranh chấp với một cầu thủ Malaysia, ở trận đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Thủ môn Lê Giang Patrik ăn mừng chiến thắng cùng trợ lý Lưu Danh Minh. ẢNH: ANH KHOA

Tình huống xảy ra ở phút 61, khi Mohamadou Sumareh của Malaysia bứt tốc bên cánh phải. Hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ từ phía sau lao vào xoạc bóng, trong khi Lê Giang Patrik cũng băng ra khỏi vòng cấm để truy cản. Trợ lý trọng tài Akmal G'iyosov căng cờ báo hiệu thủ môn Việt Nam phạm lỗi, và trọng tài Rustam Lutfullin lập tức rút thẻ đỏ.

Tuy nhiên, VAR đã can thiệp và đề nghị trọng tài chính xem lại tình huống. Sau khi kiểm tra, ông Lutfullin xác định Lê Giang không phạm lỗi và hủy thẻ đỏ.

Sau trận, Lê Giang kể lại khoảnh khắc đầy căng thẳng: “Đó là tình huống nhạy cảm, nó diễn ra rất nhanh. Trọng tài tiến về tôi và nói lời xin lỗi vì phải rút thẻ đỏ. Nhưng may mắn là công nghệ VAR đã cứu tôi lần này. Tôi biết ơn vì đã không bị truất quyền thi đấu để tiếp tục được chơi và mang về chiến thắng cho đội nhà”.

Không chỉ Lê Giang, các thành viên đội tuyển Việt Nam cũng trải qua những phút lo lắng khi trọng tài rút thẻ đỏ, trước khi thở phào nhẹ nhõm sau khi VAR can thiệp và quyết định được thay đổi.

Không chỉ thoát thẻ đỏ, Lê Giang còn có màn trình diễn nổi bật trong khung thành đội tuyển Việt Nam. Phút 29, anh chủ động băng ra thu hẹp góc sút khi Pavithran xâm nhập vòng cấm. Trong pha va chạm với đồng đội Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Giang bị đau ở cánh tay phải nhưng vẫn nhanh chóng trở lại thi đấu. Đến phút 34, thủ môn Việt kiều Slovakia tiếp tục cho thấy khả năng phán đoán tốt khi cản phá cú dứt điểm nguy hiểm của Paulo Josua trong tình huống đối mặt.

Khoảnh khắc thót tim khi Lê Giang Patrik nhận thẻ đỏ. ẢNH: ĐỨC CƯỜNG

Sang hiệp 2, khi Malaysia gia tăng sức ép, Lê Giang một lần nữa trở thành điểm tựa của hàng phòng ngự. Phút 55, Sumareh tăng tốc bên cánh phải rồi thực hiện quả tạt khó chịu vào trong. Lê Giang tập trung, đổ người đấm bóng giải nguy. Đến phút 91, Faris Danish xâm nhập vòng cấm và dứt điểm ở góc hẹp, buộc Lê Giang phải bay người hết cỡ để cứu thua, qua đó bảo toàn chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

“Tôi rất vui vì một lần nữa chúng tôi lại chiến thắng. Các cầu thủ Malaysia rất khó chơi, gây sức ép liên tục nhưng đội tuyển Việt Nam đã đứng vững và có bàn thắng khai thông cuối hiệp 1. Hiệp 2, chúng tôi lại có thêm bàn thắng may mắn để giành kết quả thuận lợi”, Lê Giang nói.

Chiến thắng trên sân Kuala Lumpur giúp đội tuyển Việt Nam tạo lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 19-8. Lê Giang cho rằng đội tuyển mới đi được một nửa chặng đường và cần nhanh chóng hồi phục, duy trì sự tập trung để hướng tới mục tiêu vào chung kết.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bay về Hà Nội lúc 12 giờ 40 trưa 17-8 và có hai ngày chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với Malaysia trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ tối 19-8.

Lê Giang Patrik trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu, từng thi đấu cho Công an Hà Nội, CLB TPHCM và hiện khoác áo Công an TPHCM. Sau khi nhận quốc tịch Việt Nam hồi tháng 5, anh có trận ra mắt đội tuyển khi đá giao hữu với Myanmar tại Thái Nguyên hồi cuối tháng 6. Tại ASEAN Cup 2026, Lê Giang bắt chính 5 trận, giữ sạch lưới 4 trận và chỉ nhận một bàn thua trước Campuchia.

HỮU THÀNH