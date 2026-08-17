Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tiếp tục nhận tin vui từ FIFA

Cùng giành chiến thắng ở trận bán kết lượt đi trên sân khách, hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan được cộng điểm trên BXH FIFA để hy vọng sẽ sớm cải thiện thứ hạng.

Trận thắng 2-0 trước Malaysia đã giúp đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 1,85 điểm để tiếp tục thu hẹp khoảng cách với đội tuyển Luxembourg hiện đang đứng hạng 98 thế giới chỉ còn 0,3 điểm. Đây cũng là trận bất bại thứ 5 liên tiếp của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

Số điểm mà đội tuyển Việt Nam thay đổi theo từng trận, tùy theo thứ hạng FIFA của các đối thủ, cụ thể như sau: thắng Timor Leste (cộng 0,9 điểm), hòa Singapore (trừ 0,77 điểm), thắng Indonesia (cộng 2,81 điểm), thắng Campuchia (cộng 1,17 điểm), thắng Malaysia (cộng 1,85 điểm).

Theo tính toán từ Football-ranking (dựa theo cách tính điểm của FIFA), đội tuyển Việt Nam được cộng 1,85 điểm, từ 1.230,67 điểm lên 1.232,52 điểm. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik dù vẫn xếp thứ 99 thế giới nhưng thu hẹp khoảng cách với đội xếp trên là Luxembourg xuống còn 0,3 điểm.

Đội tuyển Thái Lan cũng thăng tiến trên BXH FIFA. Sau 5 trận toàn thắng từ đầu giải, Thái Lan được cộng 7,54 điểm và tăng 4 bậc lên xếp thứ 90 thế giới. Thái Lan đang hướng đến mục tiêu tiếp tục cải thiện thứ hạng sau ASEAN Cup 2026.

LÊ ANH