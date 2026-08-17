HLV Kim Sang-sik đặc biệt ấn tượng với thủ môn Lê Giang

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục “gieo sầu” lên Malaysia qua chiến thắng 2-0 vào tối 16-8. Trận thắng đẹp không chỉ giúp họ khẳng định sức mạnh của những nhà đương kim vô địch mà còn đến thật gần với trận chung kết.

Thủ môn Lê Giang tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong khung thành đội tuyển Việt Nam. Ảnh: HẢI HOÀNG

Phát biểu mở đầu tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik nói: “Hôm nay là một trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi đã giành chiến thắng 2-0 nên tôi cảm thấy rất vui. Các cầu thủ đã thi đấu rất nỗ lực, tôi muốn gửi lời cảm ơn và chúc mừng tới họ. Trận đấu này đã có rất nhiều cổ động viên đã đến sân cổ vũ nhiệt tình, tôi xin chân thành cảm ơn".

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam còn một số thứ chưa thật sự tốt và cần điều chỉnh sớm cho trận tái đấu với Malaysia vào ngày 19-8 tới đây. “Chúng tôi đã giành chiến thắng, nhưng nhìn chung việc thích nghi với mặt sân khá khó khăn, về mặt chiến thuật cũng có những điểm chưa thực sự tốt. Chúng tôi sẽ phân tích, chuẩn bị thật kỹ để thể hiện bộ mặt tốt hơn ở trận đấu tiếp theo. Không phải là tôi không hài lòng, mà là do lối chơi chúng tôi chuẩn bị trong hiệp 1 chưa thể hiện được nhiều nên trên cương vị HLV trưởng, tôi có chút tiếc nuối”.

Đông đảo cổ động viên đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trên sân vận độ g Kuala Lumpur vào tối 16-8.

Lê Giang tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong giải đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh đã có nhiều pha bóng lăn xả, dũng mãnh cứu thua cho khung thành đội nhà. HLV Kim Sang-sik nhận xét về tân binh này: “Đây là lần đầu tiên cậu ấy hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Cậu ấy thi đấu rất nhiệt huyết, có thể lực và thể hình tốt. Cậu ấy đã làm tốt những công việc cần thiết của một thủ môn, thi đấu trách nhiệm đến phút cuối cùng và chỉ đạo hàng thủ rất tốt”.

Qua 5 trận chỉ để thủng lưới 1 bàn, Lê Giang thực sự là chốt chặn an toàn cho khung thành đội nhà. HLV Kim Sang-sik nhất mạnh: “Dù thắng 2-0 nhưng chúng tôi mới chỉ đi được một nửa chặng đường. Đội còn những điểm thiếu sót về mặt chiến thuật cần chuẩn bị kỹ hơn, đồng thời giúp các cầu thủ nhanh chóng hồi phục thể lực để hướng tới lượt về”.

QUỐC CƯỜNG