Quyết giành tấm vé vào tứ kết

Sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait, U23 Việt Nam buộc phải lao vào cuộc đua khốc liệt giành vé vào tứ kết bảng C (ASIAD 20), nhất là khi U23 Uzbekistan vừa có chiến thắng áp đảo 5-1 trước U23 Philippines. Trước lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đối mặt với áp lực phải thắng trước U23 Philippines để rộng đường đi tiếp.

Đối thủ không xa lạ nhưng không dễ chịu

Đội tuyển U23 Philippines không phải ẩn số đối với đội tuyển U23 Việt Nam. Hai đội đã 2 lần chạm trán trong năm 2025 - bán kết U23 Đông Nam Á và bán kết SEA Games 33, U23 Việt Nam đều thắng, lần lượt 2-1 và 2-0.

Điều đáng chú ý là bộ khung của Philippines gần như không đổi qua hơn một năm, từ bán kết U23 Đông Nam Á, qua vòng loại U23 châu Á, đến bán kết SEA Games 33. Đó là một đội bóng thiếu ngôi sao nhưng có thâm niên vận hành chung.

Phi Hoàng (17) và Xuân Bắc giữ vững tuyến giữa U23 Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại ASIAD 20, họ mạnh hơn nhờ được bổ sung 3 nhân tố giàu kinh nghiệm là Baldisimo, Rontini và Scott Woods. Dù vừa nhận thất bại đậm 1-5 trước U23 Uzbekistan, U23 Philippines không phải là đối thủ có thể coi thường. Uzbekistan đã được xếp hạng cao ở châu Á, lại rất mạnh ở lứa tuổi trẻ, nên chiến thắng ấy không đồng nghĩa với U23 Philippines quá yếu.

Đại diện Đông Nam Á đã chơi kiên cường trong hơn 50 phút đầu trước U23 Uzbekistan và chỉ vỡ trận sau khi chỉ còn đá với 10 người từ phút 48.

Chính vì thế, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần hết sức thận trọng trước sức mạnh trên hàng tấn công của đối thủ. U23 Philippines sở hữu những gương mặt nổi bật như đội trưởng Sandro Reyes (đang thi đấu tại FC Gutersloh, Đức) và Santiago Rublico (trưởng thành từ lò đào tạo Atletico Madrid). "Vũ khí" lợi hại nhất của U23 Philippines nằm ở các tình huống bóng bổng và những quả ném biên rất mạnh, thẳng vào vòng cấm của Antoine Ortega.

Ở trận gặp U23 Uzbekistan, trung vệ Joshua Merimo đã rút ngắn tỷ số từ một kịch bản như vậy.

U23 Việt Nam tìm "lời giải" ghi bàn

Màn trình diễn ở trận ra quân cho thấy khả năng làm chủ thế trận ấn tượng của U23 Việt Nam. Dù vậy, hiệu suất chuyển hóa cơ hội lại là điểm trừ lớn khi cả trận tung ra đến 27 cú sút nhưng chỉ có 6 cú sút đi đúng hướng với 1 bàn thắng và tới 4 lần bóng dội cột dọc, xà ngang.

Theo các chuyên gia bóng đá, điểm yếu lớn nhất của U23 Philippines là sự mất cân bằng ở khu trung tuyến. Tấm thẻ đỏ trực tiếp ở trận trước khiến tiền vệ phòng ngự Gavin Muens bị treo giò ở cuộc đối đầu U23 Việt Nam. Vắng mắt xích đánh chặn quan trọng nhất, hàng thủ U23 Philippines dễ bị phá vỡ trước sức ép liên tục, mở ra cơ hội lớn cho đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh. Ngoài ra, việc duy trì thể lực ở nửa sau hiệp hai cũng là hạn chế của thầy trò HLV Garrath McPherson.

Để giải bài toán dứt điểm, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ nhiều khả năng là phương án mà HLV Đinh Hồng Vinh tin dùng. Chân sút đang có phong độ cao ở V-League trong màu áo Ninh Bình FC có thể hình tốt, sở trường về bóng bổng, phù hợp với lối chơi tạt bóng từ 2 biên của U23 Việt Nam. Sự nhạy bén trong vòng cấm cùng khả năng chọn vị trí của anh sẽ giúp hàng công U23 Việt Nam có thêm phương án ghi bàn trước một hàng thủ không quá chắc chắn của U23 Philippines.

Trước áp lực giành vé đi tiếp, có thể U23 Việt Nam sẽ giữ cách tiếp cận trận đấu như trận ra quân, chủ động pressing tầm cao, khai thác tối đa khoảng trống ở khu vực trung tuyến mà Gavin Muens để lại. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là U23 Việt Nam phải có bàn thắng sớm để tránh bị trạng thái tâm lý, dễ bị rơi vào thế trận phòng ngự - phản công của U23 Philippines.

YẾN PHƯƠNG