Thêm CLB Thanh Hóa phải thanh toán tiền cho ngoại binh khi bị kiện lên FIFA

CLB Thanh Hóa của Việt Nam vừa nhận văn bản của FIFA buộc phải trả cho ngoại binh Rimario số tiền hơn 300.000 USD.

Rimario trong giai đoạn khoác áo cho Thanh Hóa. Ảnh: THFC

Sau khi nhận được quyết định từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã thông báo đến CLB Thanh Hóa.

Theo thông báo, LĐBĐ Việt Nam đã nhận được văn bản của FIFA về quyết định giải quyết tranh chấp giữa Rimario và CLB Thanh Hóa. Theo đó, FIFA chấp thuận một phần yêu cầu của cầu thủ này khi buộc đội bóng xứ Thanh phải trả khoản tiền 305.000 USD (gần 8 tỷ đồng) tiền thù lao còn nợ cùng với lãi suất 5%/năm tính từ ngày 18-6-2026.

Theo quy chế về địa vị pháp lý và chuyển nhượng cầu thủ của FIFA, nếu Thanh Hóa không hoàn tất thanh toán trong 45 ngày kể từ ngày nhận quyết định, FIFA sẽ áp dụng các biện pháp kỷ luật. Biện pháp cụ thể: Cấm đăng ký cầu thủ mới trong phạm vi trong nước và quốc tế với thời hạn tối đa 3 giai đoạn đăng ký liên tiếp, cho đến khi Thanh Hóa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Rimario (13) trong trận đấu của Thể Công Viettel tại AFC Champions League Two vào tối 19-6. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong trường hợp Thanh Hóa chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với cầu thủ sau 3 giai đoạn đăng ký liên tiếp, vụ việc trên sẽ được chuyển đến Ban kỷ luật của FIFA để xem xét xử lý.

Cũng theo văn bản, Thanh Hóa có quyền yêu cầu cung cấp cơ sở của quyết định trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định trên. Quá thời hạn, quyết định sẽ có hiệu lực cuối cùng và các bên có trách nhiệm thực hiện.

Rimario vốn cầu thủ có thâm niên cùng bóng đá Thanh Hóa. Anh chia tay đội bóng này vào tháng 4-2026 trong thời điểm đội bóng xứ Thanh bắt đầu giai đoạn khó khăn về tài chính cùng với án phạt từ FIFA trong cùng thời điểm, cũng liên quan đến cầu thủ ngoại.

Hiện tại, Rimario đang thi đấu cho Thể Công Viettel.

KHÁNH VÂN