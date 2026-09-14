HLV Hoàng Văn Phúc khen sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khởi đầu ASIAD 2026 không được thuận lợi khi để thua Đài Loan (TQ) 1-2. Tuy vậy, những cố gắng của các cầu thủ, nhất là những gương mặt trẻ rất đáng ghi nhận.

Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2026. Ảnh: VFF

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: "Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở những giải đấu quốc tế lớn, nên việc giúp các cầu thủ có sự tự tin, chủ động ngay từ đầu trận là điều rất quan trọng”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

“Mặc dù trận đấu này chúng tôi thua nhưng các nhân tố mới đã thể hiện tốt. Cụ thể là Minh Chuyên hay Vũ Thị Hoa, họ tiến bộ rất nhanh và tự tin. Sau khi vào sân, hai cầu thủ này giúp tuyển nữ Việt Nam có nhiều pha tấn công, sau đó ghi bàn thắng. Vũ Thị Hoa thực hiện đường chuyền quyết định cho Thanh Nhã ghi bàn".

Bàn thắng của Thanh Nhã đã thắp lại hy vọng cho các đồng đội, nhưng tiếc là thời gian còn lại không đủ để đội giành lại điểm.

Ông Phúc nói thêm: “Thanh Nhã trở lại với thể trạng khá tốt. Ở tình huống ghi bàn, em vẫn duy trì được nền tảng thể lực, quan sát tốt khoảng trống và dứt điểm thành công. Tôi rất mong đội tuyển Việt Nam sẽ còn có nhiều bàn thắng như vậy”.

Thanh Nhã trở lại đội tuyển Việt Nam đầy ấn tượng qua thể lực được chuẩn bị tốt.

Thua trận ra quân, hành trình tranh vé đi tiếp với đội tuyển nữ Việt Nam là rất cam go khi hai đối thủ còn lại lần lượt là Nhật Bản và Thái Lan.

HLV Hoàng Văn Phúc nói: “Chúng tôi theo dõi và phân tích đội Nhật Bản rồi sau đó chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan. Chắc chắn Nhật Bản mạnh hơn Đài Loan (Trung Quốc). Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị lối chơi hợp lý hơn cho tuyển nữ Việt Nam. Có thể chúng tôi chơi phòng ngự nhưng theo cách chủ động, khi có tình huống phải chuyển đổi nhanh”.

“Điều quan trọng là chúng tôi sẽ làm tâm lý, tư tưởng cho các cầu thủ nhập cuộc một cách chủ động hơn", HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh.

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KHÁNH VÂN