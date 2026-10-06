Tuyển Việt Nam lặng lẽ trở về nước sau FIFA ASEAN Cup 2026

Trưa 6-10, đội tuyển Việt Nam rời sân bay Soekarno-Hatta (Jakarta, Indonesia) để trở về Hà Nội, khép lại hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam lặng lẽ rời Jakarta (Indonesia). CLIP: HỮU THÀNH

Không khí tại sân bay khá trầm lắng. Các tuyển thủ vẫn nở nụ cười trước ống kính truyền thông nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi sau lịch thi đấu dày đặc, trung bình 3 ngày/trận. Thất bại ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 cũng để lại những ảnh hưởng nhất định về tinh thần.

Đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức là một trong những cầu thủ thể hiện rõ sự buồn bã. Tiền vệ này ít nói và trầm hơn thường lệ trong thời điểm toàn đội chuẩn bị lên máy bay trở về Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik lặng lẽ trong ngày trở về Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Chuyến bay về Hà Nội chỉ có 11 cầu thủ, chủ yếu thuộc biên chế Ninh Bình, Hà Nội FC, Thể Công Viettel, HAGL… Trong khi đó, nhóm cầu thủ của CAHN như Nguyễn Đình Bắc, Bùi Hoàng Việt Anh… di chuyển trên chuyến bay khác trong ngày sang Singapore để hội quân cùng CLB chủ quản, chuẩn bị cho trận ra quân tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027.

Tương tự, nhóm cầu thủ thuộc Công an TPHCM gồm Lê Giang Patrik, Ngô Đăng Khoa, William Minh Hoàng… đã bay sang Bangkok (Thái Lan) để hội quân với đội bóng, hướng đến trận đấu đầu tiên tại sân chơi cấp CLB khu vực.

Đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức buồn bã sau thành tích không tốt tại FIFA ASEAN Cup 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Một số CĐV đi cùng đội tuyển tại Jakarta đã có mặt ở sân bay để động viên thầy trò HLV Kim Sang-sik. Những lời chia sẻ, khẳng định tiếp tục đồng hành và ủng hộ đội tuyển Việt Nam được gửi đến các cầu thủ sau hành trình không đạt kết quả như kỳ vọng.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú trở về TPHCM nên cũng tranh thủ nói lời chia tay các thành viên đội tuyển ngay tại sân bay.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú chia tay đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Khép lại FIFA ASEAN Cup 2026, các tuyển thủ Việt Nam sẽ trở về CLB để chuẩn bị cho hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, dự kiến trở lại vào cuối tuần này.

Đến đợt FIFA Days tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại, thi đấu giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Đây cũng là những bước chuẩn bị tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang-sik cho mục tiêu hướng đến Asian Cup 2027.

HỮU THÀNH (từ Jakarta)