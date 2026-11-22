Lượt trận đầu tiên tại FIFA U17 World Cup 2026 khép lại với 4 chiến thắng và 5 thất bại dành cho các đại diện châu Á.

Các đội bóng U17 đang bước vào lượt trận thứ 2 vòng bảng tại Qatar với những cuộc chạm trán gay cấn. Ảnh: AFC

Trong khi Australia tạo bất ngờ lớn khi đánh bại Argentina, U17 Việt Nam - đại diện duy nhất của Đông Nam Á - cũng để lại dấu ấn đáng ghi nhận ngay trong lần đầu góp mặt.

Đáng chú ý, Australia tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất lượt trận mở màn khi vượt qua Argentina 2-0. Chiến thắng trước đại diện của nền bóng đá hàng đầu Nam Mỹ giúp đội bóng xứ chuột túi có bước chạy đà thuận lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Hai đại diện khác của châu Á là Hàn Quốc và chủ nhà Qatar cũng khởi đầu suôn sẻ khi lần lượt đánh bại Uganda 3-0 và Panama 2-0. Trong khi đó, Tajikistan gây ấn tượng về khả năng tấn công với chiến thắng 5-3 trước Cuba.

Trái ngược với những kết quả trên, đương kim vô địch U17 châu Á Nhật Bản bất ngờ thua Colombia 1-2, còn á quân Trung Quốc nhận thất bại nặng nề 0-5 trước Tây Ban Nha. Saudi Arabia và Uzbekistan lần lượt thất thủ 2-3 trước Uruguay và 1-2 trước Bờ Biển Ngà.

Bóng đá trẻ Việt Nam gây ấn tượng ở trận ra quân U17 World Cup. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Xét trong phạm vi Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), Australia và Việt Nam là hai đại diện góp mặt tại World Cup năm nay. Đây cũng là hai đội từng đối đầu ở bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026, giải đấu mà U17 Việt Nam sau đó đăng quang.

Dù chưa giành điểm trước U17 Bỉ, các học trò của HLV Cristiano Roland đã ghi được hai bàn thắng và duy trì thế trận cạnh tranh trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Đó là tín hiệu tích cực đối với đội tuyển lần đầu bước ra sân chơi thế giới.

Cơ hội đi tiếp của hai đại diện AFF vẫn rộng mở. Trong khi U17 Australia gặp Đan Mạch ngày 22-11, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với New Zealand ngày 23-11. Nếu tận dụng tốt cơ hội ở lượt trận thứ hai, cả hai hoàn toàn có thể hướng đến mục tiêu góp mặt ở vòng 32 đội.

GIA MINH