Đội tuyển U17 Việt Nam đã có trận ra mắt đầy quả cảm tại đấu trường World Cup sau trận thua 2-3 trước đội U17 Bỉ. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của các đội trẻ Việt Nam tại World Cup.

Sỹ Bách vui mừng sau bàn thắng mở tỷ số cho U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Chia sẻ sau trận đấu, Sỹ Bách cho biết bản thân rất hạnh phúc và tự hào khi ghi được bàn thắng đặc biệt này. Tiền đạo trẻ cũng tiết lộ tình huống lập công diễn ra ngoài dự tính ban đầu.

“Em cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho U17 Việt Nam tại World Cup. Em muốn dành bàn thắng này tặng tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thực ra, em chỉ định sút vào cột để chờ bóng bật ra, tìm kiếm cơ hội từ tình huống bóng hai. Em không nghĩ cú sút ấy lại trở thành bàn thắng. Em cũng thường xuyên tập luyện những pha xử lý như vậy, nhưng chưa từng có được may mắn như lần này”, Sỹ Bách chia sẻ.

Theo tiền đạo 17 tuổi, bàn thắng vào lưới U17 Bỉ không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn tiếp thêm sự tự tin cho toàn đội. Việc ghi bàn trước một đối thủ được đánh giá cao giúp các cầu thủ Việt Nam thêm tự tin và có động lực hướng đến những trận đấu tiếp theo.

U17 Việt Nam đã gây bất ngờ cho các nhà đương kim Á quân U17 châu Âu ngay ở trận ra quân. Ảnh: VFF

Sỹ Bách cũng cho biết HLV Cristiano Roland đã động viên toàn đội sau hiệp một, ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ và yêu cầu tiếp tục thi đấu theo đúng kế hoạch. Những lời khích lệ từ ban huấn luyện giúp các cầu thủ duy trì sự tự tin trong bối cảnh U17 Việt Nam phải đối mặt với sức ép lớn từ đối thủ.

Hai bàn thắng của đội U17 Việt Nam ở trận ra quân còn mang ý nghĩa đặc biệt là những bàn thắng đầu tiên tại đấu trường World Cup của bóng đá Việt Nam. Tại VCK U20 World Cup 2017, đội U20 Việt Nam khi ấy không ghi được bàn thắng nào.

Ngày 23-11, U17 Việt Nam sẽ so tài với U17 New Zealand, các cầu thủ Việt Nam nhiều hy vọng giành được chiến thắng đầu tiên ở đấu trường này.

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