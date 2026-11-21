Đội U17 Việt Nam đã có trận ra quân thật ấn tượng tại VCK U17 World Cup 2026. Dù thua 2-3 chung cuộc nhưng những thể hiện của đội đã nhận được nhiều lời khen ngợi.

HLV Roland cùng các học trò có trận ra quân tại đấu trường World Cup thật ấn tượng. Ảnh: VFF

Sau trận đấu, HLV Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò.

“Đối thủ của U17 Việt Nam có chất lượng rất tốt và là một cái tên tầm cỡ. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về khả năng của đối thủ cũng như những điều có thể tận dụng trong trận đấu để ghi được những bàn thắng như vậy. Tôi rất tự hào về những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân. Các em đã cố gắng hết mình”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Theo ông Roland, việc U17 Việt Nam sớm có bàn mở tỷ số cũng khiến đối thủ đẩy cao đội hình và gia tăng cường độ tấn công. “Sau bàn thắng đầu tiên, đối thủ đẩy lên rất cao và đưa chúng tôi vào một cường độ thi đấu rất nhanh. Thể lực cũng là một khó khăn của chúng tôi. Khi đối thủ gia tăng sức ép, đội tuyển đã để lộ những khoảng trống và họ tận dụng được điều đó”, ông phân tích.

Dù vậy, điều khiến chiến lược gia người Brazil hài lòng là tinh thần thi đấu của các cầu thủ được duy trì đến những phút cuối. U17 Việt Nam không buông xuôi sau khi bị dẫn trước và vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, qua đó khép lại trận đấu với hai pha lập công đáng nhớ.

Các cầu thủ Việt Nam nhiều thời điểm gây vất vả cho đối phương, buộc lùi thấp để tổ chức phòng ngự. Ảnh: VFF

“Tôi rất hài lòng và tự hào vì những gì đội đã thể hiện. Các em đã chơi tốt, giữ được tinh thần cho đến tận những phút cuối cùng. Mặc dù kết quả không phải là một chiến thắng, nhưng tôi nghĩ đây sẽ là niềm tự hào lớn đối với những người làm bóng đá cũng như khán giả Việt Nam”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Brazil cũng khẳng định tinh thần tập thể tiếp tục là nguyên tắc quan trọng trong cách xây dựng đội tuyển. Theo ông, không một cá nhân nào có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề trên sân, kể cả khi cầu thủ đó có màn trình diễn nổi bật. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục trao đổi với toàn đội để mỗi cầu thủ hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và những điều cần làm vì lợi ích chung.

Trước trận đấu sắp tới gặp New Zealand, ông Roland cho biết: "Chúng tôi sẽ nghiên cứu lại trận đấu hôm nay, rút kinh nghiệm và đưa ra những chiến lược cho trận tiếp theo. Cũng giống như trận này, toàn đội sẽ tìm những điểm yếu của đối thủ để phát huy. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị và tiếp cận trận đấu với quyết tâm có được kết quả tốt nhất”.

Tin liên quan Sỹ Bách viết lịch sử, Nguyễn Lực vẽ siêu phẩm ở trận thua Bỉ 2-3

KHÁNH VÂN