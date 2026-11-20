Trận đấu sớm nhất của vòng 8 V-League sẽ diễn ra trên sân Thanh Hóa giữa đội chủ nhà và HAGL vào lúc 17 giờ ngày 20-11. Cuộc so tài này được đánh giá là khá cân sức trong mùa giải mà cả hai đội đều đang xác định mục tiêu chính là đua trụ hạng.

HAGL và mục tiêu giành điểm tại xứ Thanh. Ảnh: VPF

Đội bóng xứ Thanh hiện có 9 điểm, một vị trí tạm gọi là an toàn ở giai đoạn đầu mùa. Điều quan trọng nhất là Thanh Hóa vẫn duy trì được sự ổn định cần thiết, bất chấp những khó khăn về tài chính vẫn đeo bám họ như các mùa giải trước.

Từ đầu mùa, HLV Mai Xuân Hợp đã giữ vững mạch phong độ cũng như truyền lửa tinh thần thi đấu rất tốt cho các học trò. Mới đây, ông Xuân Hợp đã rời ghế HLV trưởng để nhường lại vị trí cho nhà cầm quân người Hàn Quốc Kim Young Chul. Tuy nhiên, sự thay đổi này không gây ra quá nhiều xáo trộn ở khu vực kỹ thuật.

Đội bóng xứ Thanh vẫn tiếp tục thể hiện lối chơi đầy khó chịu, minh chứng là trận hòa 1-1 đầy quả cảm trước Thể Công Viettel ngay trên sân khách, dù phải chơi thiếu người từ phút 33 sau tấm thẻ đỏ của Bá Tiến. Những gì Thanh Hóa đang trình diễn chắc chắn là thách thức không nhỏ cho HAGL trong cuộc đối đầu sắp tới.

Về phía đội khách, lực lượng của HAGL vốn được nhận diện là mỏng hơn so với mùa giải trước. Dù vậy, đội bóng phố Núi vẫn biết cách tạo ra những điểm nhấn quan trọng, điển hình là chiến thắng trước SHB Đà Nẵng ở giai đoạn đầu mùa và mới đây nhất là đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 2-1 trên sân Pleiku tại vòng 7.

Thanh Hóa vẫn khó chịu qua tinh thần thi đấu cùng sự kết dính giữa các tuyến.

Trận thắng trước Hà Nội FC được xem là liều thuốc tinh thần cực kỳ cần thiết cho thầy trò HLV Lê Quang Trãi, giúp họ tránh được nguy cơ rơi xuống đáy bảng xếp hạng trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của CLB Đồng Nai. 3 điểm trọn vẹn này được kỳ vọng sẽ tạo đà tâm lý thoải mái và mang tính bước ngoặt cho HAGL khi hành quân ra Bắc ở vòng 8.

Không chỉ có tinh thần đang lên cao, lịch sử đối đầu cũng đang đứng về phía HAGL. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, đội bóng phố Núi bất bại với thành tích thắng 1 và hòa 4.

Dù những con số thống kê chỉ mang tính chất tham khảo, nhưng điều đó cũng phần nào cho thấy HAGL đang là "khắc tinh" của đội bóng xứ Thanh, ngay cả khi họ phải thi đấu dưới áp lực tại chảo lửa Thanh Hóa. Một kết quả hòa trên sân khách hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Lê Quang Trãi.

Dự đoán: 1-1

QUỐC CƯỜNG