Ở tuổi 38, tiền vệ Trần Thị Thùy Trang tiếp tục khẳng định giá trị khi ghi bàn duy nhất giúp TPHCM đánh bại Hà Nội 1-0 trong trận ra quân môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Thùy Trang cùng đội TPHCM giành 3 điểm ở trận ra quân gặp Hà Nội. Ảnh: HCMWC FC

Cuộc đối đầu giữa TPHCM và Hà Nội trên sân Bà Rịa tối 19-11 có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua giành HCV. Từng thua TPHCM ở cả hai lượt trận tại giải vô địch quốc gia năm nay, đội bóng Thủ đô rất muốn thay đổi kết quả khi gặp lại đối thủ tại Đại hội.

Hà Nội suýt có bàn mở tỷ số trong hiệp đầu khi Thanh Nhã dứt điểm trúng xà ngang, còn Hải Yến bỏ lỡ cơ hội đá bồi. TPHCM sau đó tận dụng tốt thời cơ ở đầu hiệp 2. Phút 47, từ đường chuyền dài của Thúy Kiều, Thùy Trang thoát xuống, vượt qua sự truy cản của thủ môn Vân Liên trước khi đưa bóng vào lưới.

Bàn thắng của tiền vệ mang áo số 88 buộc Hà Nội phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự TPHCM vẫn đứng vững trước sức ép của đối phương để bảo toàn chiến thắng.

Ở tuổi mà nhiều đồng nghiệp đã chia tay sân cỏ, Thùy Trang vẫn duy trì được phong độ và sự nhạy bén trong những tình huống quyết định. Kinh nghiệm của cô cùng Huỳnh Như là vốn quý đối với HLV Đoàn Thị Kim Chi trong hành trình tìm lại tấm HCV Đại hội.

Phan Thị Trang tiếp tục được trao băng thủ quân thay cho Huỳnh Như và Thùy Trang trong giai đoạn chuyển đổi ở đội nữ TPHCM. Ảnh" CLB

Bóng đá nữ TPHCM vừa có lần thứ 15 vô địch quốc gia, đánh dấu 8 mùa giải liên tiếp đăng quang. Tuy nhiên, tấm HCV Đại hội vẫn là danh hiệu mà đội bóng khao khát giành lại sau khi để Quảng Ninh lên ngôi năm 2022.

Sau khi Quảng Ninh rút lui, môn bóng đá nữ Đại hội năm nay còn 4 đội tham dự. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội dẫn đầu gặp nhau ở chung kết ngày 1-12.

Ở trận đấu còn lại, Thái Nguyên thắng ngược Ninh Bình 2-1 nhờ bàn quyết định của Bích Thùy ở phút 88. Kết quả này giúp Thái Nguyên cùng TPHCM có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên.

Ngày 23-11, TPHCM gặp Ninh Bình lúc 16 giờ, trong khi Thái Nguyên đối đầu Hà Nội lúc 18 giờ 30. Đây sẽ là lượt trận quan trọng trong cuộc cạnh tranh hai suất vào chung kết.

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KHÁNH VÂN