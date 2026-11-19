Từ nâng cấp sân Thống Nhất, Nhà thi đấu Phú Thọ đến tổ chức thi đấu tại hồ Đá Bàng, biển Hồ Tràm, TPHCM đang huy động hệ thống địa điểm trên địa bàn mở rộng để phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Sân Thống Nhất sẵn sàng phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc.

Những ngày trước lễ khai mạc, công tác chuẩn bị tại TPHCM được triển khai đồng thời ở nhiều khu vực. Trong khi các hạng mục điền kinh tại sân Thống Nhất được ưu tiên hoàn thiện, Nhà thi đấu Phú Thọ đã đưa vào sử dụng sau nâng cấp. Tại hồ Đá Bàng và bãi biển Hồ Tràm, những cuộc tranh tài đầu tiên đã diễn ra.

Việc đăng cai Đại hội đặt ra yêu cầu tổ chức nhiều nhóm môn với điều kiện thi đấu khác nhau, từ đường chạy, sân bóng, nhà thi đấu đến mặt nước và bãi biển. Sau khi hợp nhất TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố có thêm điều kiện bố trí các môn trên không gian rộng lớn, đa dạng công năng. Theo đó, sân Thống Nhất phục vụ phần lớn nội dung điền kinh; các sân Gò Đậu, Đông Hòa và Bà Rịa đảm nhiệm bóng đá; hồ Đá Bàng phục vụ ba phân môn đua thuyền; Hồ Tràm tổ chức bóng chuyền bãi biển, cùng hệ thống nhà thi đấu tiếp nhận các môn trong nhà.

Ưu tiên công trình trọng điểm, chuẩn bị điều kiện thi đấu

Sân vận động Thống Nhất là công trình nhận được nhiều sự quan tâm trước thềm Đại hội với dự án cải tạo, nâng cấp khởi công cuối tháng 3, tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng. Để phục vụ điền kinh, các hạng mục trực tiếp liên quan đến thi đấu được ưu tiên triển khai. Sau hơn 7 tháng thi công, mặt cỏ, hệ thống thoát nước và đường chạy điền kinh cơ bản hoàn thiện, khu vực thi đấu cùng khán đài A được bàn giao trước, trong khi các phần xây dựng mới như khán đài B thực hiện theo tiến độ dài hạn.

Khu vực trước cổng vào khán đài A trong giai đoạn hoàn thiện.

Cùng với Thống Nhất, Nhà thi đấu Phú Thọ đã đi vào hoạt động từ đầu tháng 7 sau cải tạo với tổng mức đầu tư khoảng 229 tỷ đồng trên diện tích sàn 13.770 m2. Mái vòm, vì kèo thép, mặt sân và cửa được thay mới; khán đài cơ động nâng cấp cùng hệ thống điều hòa trung tâm, phòng cháy chữa cháy, âm thanh, ánh sáng đồng bộ, đáp ứng tốt việc tổ chức môn thể dục dụng cụ, lễ bế mạc và khai thác sau Đại hội.

Ở cụm công trình trung tâm, Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ được cải tạo để phục vụ bơi, lặn và quần vợt; Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương tổ chức cầu lông; Nhà thi đấu Nguyễn Du bố trí cho billiards và snooker. Nhiều địa điểm đã vận hành từ giữa tháng 11 khi các môn thi đấu sớm khởi tranh trước lễ khai mạc.

Mở rộng không gian tổ chức, từ sân bóng đến hồ và biển

Không chỉ ở khu vực trung tâm, công tác chuẩn bị còn được triển khai rộng khắp tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Ở phía Bình Dương, sân Gò Đậu và Đông Hòa đảm nhiệm bóng đá nam U21; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bình Dương tổ chức khiêu vũ thể thao trong hai ngày 16 và 17-11 với hệ thống chiếu sáng, âm thanh chuyên dụng, y tế và an ninh được rà soát kỹ lưỡng.

Phòng họp chuyên môn ở sân Thống Nhất.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, sân Bà Rịa phục vụ bóng đá nữ, sân Lam Sơn tổ chức bắn cung, bên cạnh hệ thống nhà thi đấu tiếp nhận các môn trong nhà. Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã tổ chức rà soát toàn diện 18 môn thi tại đây, gồm chạy thử thiết bị, kiểm tra điện, lối thoát hiểm, lịch chuyển đổi mặt bằng và phương án cứu hộ trên mặt nước.

Tại hồ Đá Bàng (xã Nghĩa Thành), với hệ thống 9 đường đua, tháp xuất phát và thiết bị đóng hàng tiêu chuẩn, các tay chèo đã bắt đầu tranh tài canoeing từ ngày 15-11, mở đầu cho chuỗi thi đấu nối tiếp của rowing và đua thuyền truyền thống. Các đoàn được tạo điều kiện làm quen mặt nước, sức gió cùng phương án cứu hộ chặt chẽ.

Tại xã Hồ Tràm, môn bóng chuyền bãi biển khởi tranh ngày 16-11 với hai nội dung đồng đội nam, nữ, quy tụ 14 đơn vị. Bên cạnh thời gian giúp vận động viên thích nghi gió biển, đơn vị truyền hình cũng khảo sát kỹ vị trí đặt máy quay, hướng nắng và giải pháp che chắn thiết bị trước hơi muối, độ ẩm đặc thù.

Từ nâng cấp những công trình lớn đến kết nối các địa điểm mặt nước, ven biển, TPHCM đang bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng về chuyên môn, hậu cần, y tế và an ninh xuyên suốt Đại hội.

Tin liên quan Phường Chánh Hưng sẵn sàng cho ngày khai cuộc futsal Đại hội

QUỐC HÙNG