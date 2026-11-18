Với công tác chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, chuyên môn, hậu cần và an ninh, phường Chánh Hưng (TPHCM) đã sẵn sàng cho ngày khai cuộc môn futsal Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vào ngày 20-11 tới.

Phường Chánh Hưng sẵn sàng cho môn futsal Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 18-11, tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng, Ban tổ chức đã tiến hành họp kỹ thuật môn futsal trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Về phía Ban tổ chức địa phương có sự hiện diện của bà Nguyễn Trần Thục Đoan - Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng, ông Nguyễn Bảo Trung - Trưởng bộ môn futsal thuộc Sở VH-TT TPHCM, cùng giám sát trận đấu, giám sát trọng tài, lực lượng trọng tài, ban quản lý nhà thi đấu và đại diện 8 đội futsal tham dự giải.

Bà Nguyễn Trần Thục Đoan - Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng, gửi lời chào mừng đến các địa phương và toàn thể thành viên tham gia làm nhiệm vụ tại đại hội. ẢNH: TÂM HÀ

Thay mặt Ban tổ chức địa phương, bà Nguyễn Trần Thục Đoan gửi lời chào mừng đến các địa phương và toàn thể thành viên tham gia làm nhiệm vụ tại đại hội. Bà cho biết, phường Chánh Hưng đã chủ động triển khai các công tác chuẩn bị, từ trang trí, cơ sở vật chất, chuyên môn đến hậu cần, nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất để đón tiếp các đoàn thể thao và người hâm mộ đến theo dõi, cổ vũ.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng được địa phương đặc biệt quan tâm. UBND phường Chánh Hưng đã chỉ đạo lực lượng công an xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại nhà thi đấu cũng như những địa điểm lưu trú của 7 đội “sân khách” trong suốt thời gian diễn ra giải.

“Chúng tôi mong muốn các đội sẽ thi đấu thành công, đạt được mục tiêu đề ra. Đồng thời, Ban tổ chức cũng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần để Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tổ chức tại TPHCM để lại những dấu ấn đẹp trong lòng các đoàn thể thao và người hâm mộ”, bà Nguyễn Trần Thục Đoan nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Bảo Trung - Trưởng bộ môn futsal thuộc Sở VH-TT TPHCM, thông tin về công tác chuẩn bị. ẢNH: TÂM HÀ

Về phía ngành thể thao thành phố, ông Nguyễn Bảo Trung thông tin các nội dung liên quan đến công tác chuyên môn, sân bãi, an ninh và tổ chức thi đấu do Sở VH-TT TPHCM phụ trách đều đang được triển khai theo kế hoạch.

Sở thường xuyên kiểm tra, giám sát các khâu tổ chức nhằm bảo đảm giải đấu diễn ra đúng tiến độ, đáp ứng điều kiện thi đấu và tạo môi trường thuận lợi để các đội phát huy khả năng chuyên môn.

Tại cuộc họp, đại diện Ban tổ chức cũng phổ biến điều lệ, lịch thi đấu, các quy định chuyên môn và những thông tin cần thiết đến các đội bóng. Những nội dung này giúp các đoàn nắm rõ quy trình tổ chức, chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giải.

Trưởng đoàn Phạm Đức Hòa và HLV thủ môn Nguyễn Đức Duy đại diện đội chủ nhà TPHCM. ẢNH: TÂM HÀ

Môn futsal Đại hội diễn ra từ ngày 20 đến 29-11 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng, quy tụ 8 địa phương, chia thành hai bảng đấu. Theo kết quả bốc thăm, chủ nhà TPHCM nằm ở bảng A, lần lượt gặp Tây Ninh lúc 19 giờ ngày 20-11, Quảng Ngãi lúc 17 giờ ngày 22-11 và Đồng Tháp lúc 17 giờ ngày 24-11.

Ở bảng B, đương kim vô địch Hà Nội với lực lượng chủ lực là Thái Sơn Bắc sẽ cạnh tranh cùng Quảng Ninh, Lâm Đồng và Đồng Nai. Thái Sơn Bắc vừa trải qua năm 2026 thành công khi giành cú đúp danh hiệu quốc gia, qua đó có thêm sự tự tin trong hành trình bảo vệ tấm HCV.

Các địa phương tham dự đều có lực lượng cầu thủ đang thi đấu tại hệ thống futsal quốc gia năm 2026. Vì vậy, các đội không còn xa lạ nhau, hứa hẹn tạo nên những màn so tài có chất lượng chuyên môn cao.

HỮU THÀNH