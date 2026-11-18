Sức nóng Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 không chỉ lan tỏa trên sân đấu mà còn tạo cơ hội kinh doanh cho các căn tin, hàng quán và sản phẩm đặc trưng tại những địa điểm đăng cai trên địa bàn TPHCM.

Các quầy dịch vụ, căn tin tại các điểm thi đấu luôn nườm nượp khách mua hàng. ẢNH: TÂM HÀ

Dù phải đến tối 21-11, lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 mới chính thức diễn ra, nhưng không khí tranh tài tại các địa điểm tổ chức ở TPHCM đã sôi động từ nhiều ngày qua. Sức nóng của đại hội còn lan ra bên ngoài, tạo cơ hội kinh doanh cho nhiều quầy hàng, căn tin và dịch vụ phục vụ vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) lẫn người hâm mộ.

Căn tin, bãi giữ xe cũng hưởng lợi từ đại hội

Tại các nhà thi đấu, những quầy căn tin, hàng nước và điểm bán thức ăn nhanh luôn trong tình trạng tấp nập. Từ chai nước giải khát, cà phê, thức ăn nhanh đến các món ăn nhẹ, nhiều mặt hàng trở thành lựa chọn quen thuộc của những người có mặt tại các địa điểm thi đấu. Có thời điểm, khách đến liên tục khiến người bán gần như không có thời gian nghỉ tay.

Chị Trần Phượng Bảo Châu (ngụ xã Bình Chánh), người được khai thác quầy căn tin và bãi giữ xe tại Nhà thi đấu TDTT phường Chánh Hưng - nơi tổ chức môn Vovinam - cho biết những ngày diễn ra các nội dung thi đấu, công việc kinh doanh bận rộn hơn hẳn. Chị Bảo Châu kể: “Lượng khách tăng cao, không chỉ có VĐV, HLV mà còn có CĐV, người thân đến theo dõi và cổ vũ. Có những ngày, một mình tôi không thể xoay xở hết công việc nên phải tìm thêm người cộng tác thời vụ để phụ bán hàng, phục vụ khách”.

Công việc kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn, có hôm gần khuya những chủ kinh doanh mới thu dọn xong và trở về nhà. Dù vất vả, chị Bảo Châu cho biết đây cũng là dịp để việc kinh doanh có thêm nguồn thu nhờ lượng người tập trung đông tại địa điểm thi đấu.

Tình hình tương tự diễn ra tại căn tin Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng. Nơi đây không chỉ phục vụ việc tập luyện cho 8 đội futsal nam tham dự đại hội mà còn có 2 đội tuyển futsal nữ Việt Nam và Nga đang trong thời gian tập huấn. Lượng người ra vào đông khiến hoạt động căn tin gần như duy trì liên tục, thậm chí chính HLV Khổng Đình Hùng của đội futsal Đồng Nai trêu đùa rằng: “Tôi còn tự vào phục vụ cho nhanh”.

Những mặt hàng tưởng chừng rất bình thường như nước uống, thức ăn nhanh, đồ ăn nhẹ lại trở thành những sản phẩm được tiêu thụ thường xuyên trong môi trường thể thao có cường độ hoạt động cao.

Bãi giữ xe ở Nhà thi đấu TDTT phường Chánh Hưng luôn trong trạng thái kín chỗ. ẢNH: TÂM HÀ

Những món quà mang dấu ấn địa phương

Không chỉ tạo thêm cơ hội kinh doanh tại các nhà thi đấu, Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 còn là dịp quảng bá hình ảnh, sản phẩm và đặc sản địa phương tại những địa điểm đăng cai.

Như các môn thi đấu được tổ chức tại nhiều địa điểm thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, từ đua canoeing tại hồ Đá Bàng đến các môn thể thao bãi biển như bóng chuyền bãi biển ở Hồ Tràm. Nhờ đó, các đoàn thể thao và những người theo dõi đại hội có thêm cơ hội khám phá cảnh quan, văn hóa và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Bích Thùy, hiện tập luyện cùng đội Thái Nguyên để chuẩn bị tham dự môn bóng đá nữ tại phường Bà Rịa, cũng dành thời gian đến xem môn đua canoeing. Bích Thùy vui vẻ chia sẻ, cô tranh thủ mua một số sản phẩm địa phương làm quà. Đây không chỉ là dịp để Quả bóng vàng nữ Việt Nam đi cổ vũ các đồng nghiệp cùng mảng thể thao mà còn là cơ hội trải nghiệm những nét đặc trưng của vùng đất đăng cai.

Và chính những hoạt động kinh doanh “ăn theo” đại hội tuy nhỏ nhưng góp phần tạo nên bức tranh sinh động bên lề sự kiện thể thao lớn nhất cả nước.

HỮU THÀNH