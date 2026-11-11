Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng “khoác áo mới”

Có kinh nghiệm tổ chức nhiều giải đấu cấp quốc gia và quốc tế, Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM) đang khoác lên mình diện mạo mới, sẵn sàng trở thành điểm hẹn tranh tài của 8 địa phương tại môn futsal thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng đã sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. CLIP: HỮU THÀNH

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đang diễn ra khẩn trương tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (số 126 đường Lê Quyên). Từ bên trong nhà thi đấu đến khu vực bên ngoài, các hạng mục trang trí, băng rôn, áp phích tuyên truyền về đại hội đang dần hoàn thiện, mang đến diện mạo mới cho địa điểm vốn được xem là “cái nôi” của futsal nước nhà.

Đây là lần đầu tiên Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng, trước đây có tên gọi Nhà thi đấu futsal Thái Sơn Nam, vinh dự đăng cai môn futsal tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Dù từng tổ chức nhiều giải đấu cấp quốc gia và quốc tế, sự kiện lần này vẫn mang ý nghĩa đặc biệt đối với nhà thi đấu cũng như phong trào futsal TPHCM.

Môn futsal tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 29-11, với sự tham dự của 8 địa phương. Để chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, nhà thi đấu đã được đầu tư, nâng cấp nhiều hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn và điều kiện tổ chức.

Đáng chú ý, mặt sàn thi đấu được nâng cấp bằng vật liệu nhập khẩu từ Malaysia, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của môn futsal. Hệ thống khán đài được xây dựng mới từ cuối năm 2024, có sức chứa khoảng 300 chỗ ngồi.

Bên ngoài Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng. ẢNH: KHẢ ÁI

Bên cạnh đó, nhà thi đấu còn được trang bị hệ thống máy lạnh, âm thanh hiện đại cùng 4 phòng thay đồ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đội bóng, trọng tài và lực lượng phục vụ giải đấu. Các khu vực chức năng như phòng họp báo, phòng làm việc của ban tổ chức và tổ trọng tài cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Trong những ngày cận kề đại hội, nhân viên nhà thi đấu vẫn tất bật hoàn tất các khâu trang trí cuối cùng.

Với sự tham dự của 8 địa phương, lịch thi đấu và việc khai thác sân cũng được ban quản lý tính toán chặt chẽ. Nhà thi đấu dự kiến hoạt động với công suất cao từ sáng đến tối để đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu của các đội.

Không chỉ tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, công tác kiểm tra điều kiện tổ chức cũng được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM triển khai. Các hạng mục sân bãi, âm thanh, ánh sáng, phòng thay đồ và trang thiết bị chuyên môn được rà soát theo yêu cầu của Ban kiểm tra đại hội, cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra.

Trao đổi về công tác chuẩn bị, ông Nguyễn Bảo Trung, Trưởng bộ môn futsal thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết: “Về sân bãi, phòng thay đồ, phòng chức năng và các điều kiện phục vụ thi đấu, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng. Dự kiến trước ngày 18-11, các hạng mục trang trí xung quanh Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng cũng sẽ hoàn thành”.

Bên cạnh cơ sở vật chất, lực lượng phục vụ giải đấu cũng được chú trọng chuẩn bị. Các cầu thủ thuộc đội trẻ Thái Sơn Nam TPHCM đã được tập huấn, hướng dẫn về công tác tổ chức nhằm hỗ trợ các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Toàn cảnh mặt sàn thi đấu, khu vực khán đài của nhà thi đấu. ẢNH: KHẢ ÁI

Theo ông Nguyễn Bảo Trung, lợi thế của Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng là kinh nghiệm tổ chức nhiều giải đấu cấp quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, việc đăng cai môn futsal tại Đại hội Thể dục thể thao TPHCM năm 2026 hồi tháng 4 vừa qua là dịp để đơn vị kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, quy trình vận hành cũng như khả năng phối hợp tổ chức.

“Futsal là một trong những môn thể thao thế mạnh của TPHCM. Vì vậy, chúng tôi rất vinh dự khi được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chấp thuận giao đăng cai môn thi đấu này. Chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để bảo đảm công tác tổ chức, sẵn sàng đón các đoàn thể thao trên cả nước về tranh tài, góp phần vào thành công chung của đại hội”, ông Nguyễn Bảo Trung nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM) chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - ẢNH: KHẢ ÁI

Cổng chính nhà thi đấu nằm ở số 126 đường Lê Quyên

Áp phích, băng rôn đại hội được trang trí quanh nhà thi đấu

Khu vực soát vé, kiểm tra an ninh cho cổ động viên vào bên trong sân

Các hạng mục trang trí gần như đã được hoàn thành

Nhà thi đấu đăng cai môn futsal diễn ra từ ngày 20 đến 29-11

Khu vực dành cho trọng tài ngồi bấm giờ

Khu vực ban huấn luyện

Nhà thi đấu futsal Chánh Hưng đã sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

HỮU THÀNH